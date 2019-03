Schweiz

Martin Neukom wird Zürcher Regierungsrat.



Dieser 32-jährige Grüne wird jüngster Zürcher Regierungsrat – wer ist Martin Neukom?

Martin Neukom schaffte bei den Zürcher Wahlen die Sensation: Der unbekannte Grüne schaffte den Sprung in den Regierungsrat – und brachte die FDP um einen Sitz.

Mit Martin Neukom (Grüne) schafft ein Senkrechtstarter den Sprung in die Zürcher Regierung. Der Winterthurer Kantonsrat sitzt erst seit vier Jahren im Zürcher Parlament, zuvor hatte er kein politisches Amt inne. Mit 32 Jahren ist er zudem einer der jüngsten Regierungsräte in der Geschichte der Schweiz.

Seine Kandidatur hatte Neukom im vergangenen Sommer unter das Zeichen des Klimawandels gestellt – und der Lauf der Dinge spielte ihm in den folgenden Monaten in die Karten. Auf einen heissen Sommer folgte ein trockener Herbst, und mit Greta Thunberg brachte eine junge Umweltaktivistin das Thema Klimawandel in ganz Europa ins Bewusstsein der Menschen.

Der Winterthurer sitzt seit 2014 im Kantonsrat. Den Weg über ein kommunales Parlament hat er ausgelassen. Nach nur vier Jahren im Kantonsparlament in die Regierung gewählt zu werden, ist eine Überraschung.

Als Schwerpunkte seiner politischen Arbeit bezeichnet Neukom neben dem Klimawandel die erneuerbaren Energien und den Kulturlandschutz. Aber auch Themen wie die soziale Integration, die Eindämmung der Gesundheitskosten oder stabile Staatsfinanzen liegen ihm am Herzen.

Im Dienste der Solarzellen

Der gelernte Maschinenzeichner arbeitet als Ingenieur in Winterthur in der Forschung an Solarenergie – «einer Schlüsseltechnologie im Kampf gegen den Klimawandel», wie er auf seiner Homepage schreibt.

Seinen grössten politischen Erfolg feierte Neukom, als der Kantonsrat gegen die Stimmen von SVP und FDP ein Postulat überwies, in dem er gefordert hatte, bei allen kantonalen Gebäuden den Einsatz von Solaranlagen zu prüfen. Die 120 am besten geeigneten Dächer werden nun damit ausgerüstet.

An der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) hatte Neukomm denn auch ein Konzept zur Prüfung von Solarzellen entwickelt. Bei der Software-Firma Fluxim, wo er heute angestellt ist, forscht er weiter an der Nahtstelle von Licht und Elektrizität, nebenbei arbeitet er an seiner Doktorarbeit. Neukom wohnt in Winterthur.

Von 2008 bis 2012 war er Präsident der Jungen Grünen Schweiz. Mit seinem Wahlsieg holt der 32-Jährige für die Grünen den 2015 verlorenen Sitz in der Zürcher Regierung wieder zurück. Damals war Martin Graf abgewählt worden. (sda)

