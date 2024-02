Mann fällt in Limmat und stirbt – Polizei nimmt vier Personen fest

Blick auf die Limmat in Zürich. Bild: keystone

Die Polizei hat vier Jugendliche festgenommen, die im Mai 2023 an einer Auseinandersetzung in Zürich beteiligt gewesen sein sollen. Dabei fiel ein Mann in die Limmat und starb.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um drei Jugendliche aus der Schweiz sowie einen Jugendlichen aus Serbien im Alter von 17 Jahren, wie die Oberjugendanwaltschaft des Kantons Zürich am Montag mitteilte.

Sie stehen im Verdacht, am 13. Mai 2023 an einer Auseinandersetzung in der Nähe der Schiffsstation Landesmuseum in Zürich beteiligt gewesen zu sein. Dabei fiel ein Mann in die Limmat und starb. Laut einer Polizeimeldung von damals handelte es sich dabei um einen 32-jährigen Marokkaner.

Die anderen an der Auseinandersetzung beteiligten Personen ergriffen die Flucht. Hinweise aus der Bevölkerung und umfangreiche Ermittlungen führten die Polizei zu den inzwischen festgenommenen Jugendlichen. Ihre genaue Rolle sowie der genaue Tatablauf sind Gegenstand der laufenden Untersuchungen der Jugendanwaltschaft. (sda)