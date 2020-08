Schweiz

Zürich

Kapo Zürich sucht flüchtigen Straftäter – Laut Polizei ist er gefährlich



Am Samstagnachmittag ist in Winterthur ein Straftäter aus einer Klinik entwichen. Beim Flüchtigen handelt es sich um den 36-jährigen Halit Maljaku. Er steht wegen Betäubungsmittelkonsums und Vermögensdelikten in einer Strafuntersuchung. Dies teilte die Kantonspolizei Zürich mit. Die Person sei etwa 1.80 Meter gross, habe eine kräftige Statur und braune Augen. Am linken Arm ist eine Verletzung sichtbar. Der Flüchtige spricht schweizerdeutsch, französisch und albanisch.

Laut der Kantonspolizei kann der Entwichene gegenüber Drittpersonen aggressiv werden. Personen, die Angaben über seinen Aufenthalt machen können, werden gebeten, die Kantonspolizei Zürich unter 044 247 22 11 zu kontaktieren.

Bild: KaPo Zürich

