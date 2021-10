43 Klima-Rebellen bleiben vorerst in Haft – weitere Blockade für heute angekündigt

Polizisten führen einen Teilnehmer der unbewilligten Kundgebung in Zürich ab. Bild: keystone

Nach der Blockade der Uraniastrasse in Zürich befinden sich 43 Aktivistinnen und Aktivisten nach wie vor in Haft: Sie wurden der Staatsanwaltschaft zugeführt, wie die Stadtpolizei Zürich am Dienstag mitteilte.

Weitere 91 Personen sind mittlerweile aus der Polizeihaft entlassen worden. Sie wurden mit einer Wegweisung belegt, die für 24 Stunden gilt. Gegen sie wird gemäss Mitteilung zu Handen der zuständigen Staatsanwaltschaft rapportiert.

Anlässlich der Polizeiaktion vom Montag wurden ein Boot, mehrere Plakate und Transparente sowie ein Transportanhänger und diverses Demomaterial sichergestellt. In den Abendstunden verhinderte die Stadtpolizei «durch Präsenz und aktives Ansprechen weitere kleinere Versammlungen in den Stadtkreisen 1 und 4», wie sie mitteilte.

Die Gruppe «Extinction Rebellion» hat angekündigt, auch heute Dienstagmittag im Bereich der Uranisastrasse den Verkehr lahmlegen zu wollen. (sda)