Beim Zusammenprall waren die Tramlinien zwei und drei involviert. Bild: watson-Leser P.D.

Tram-Kollision am Albisriederplatz führt zu Verkehrseinschränkungen

Auf dem Albisriederplatz in Zürich kam es am Samstagabend zu einer Kollision zweier Trams. Der Verkehr in der Zürcher Innenstadt ist teils eingeschränkt.

Am frühen Samstagabend kam es im Zürich Albisriederplatz bzw. der Badenerstrasse zu einer Kollision zwischen zwei Trams der Linien zwei und drei. Die Waggons scheinen sich dabei ineinander verkeilt zu haben. Nach dem Zusammenstoss, berichtet «20 Minuten», seien die Fahrgäste zügig aus den beiden Trams evakuiert worden. Die Stadtpolizei Zürich bestätigte den Vorfall gegenüber dem Online-Newsportal. Weitere Informationen über den Vorfall seien noch nicht bekannt.

Durch den Zusammenstoss kommt es am Samstagabend zu Verkehrseinschränkungen im Fahrplan der ZVV. Auf den entsprechenden Strecken ist mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen.

