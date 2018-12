Schweiz

Zentralschweiz

Fast zwei Promille Alkohol im Blut: Luzerner Polizei stoppt Sattelschlepper



Prost Nägeli: Bei der Kontrolle des Chauffeurs eines Sattelmotorfahrzeugs ergab der Atemlufttest einen Wert von 0,93 mg/l, das entspricht 1,86 Alkoholpromille im Blut. Der Weissrusse wurde am Donnerstagnachmittag in Wikon kontrolliert. Dem Chauffeur wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste eine Bussendeposition von mehreren hundert Franken hinterlegen, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilt.

(whr)

