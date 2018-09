Schweiz

28-jährige Bergsteigerin stürzt am Bockmattli SZ ab und stirbt

Eine 28-jährige Bergsteigerin ist am Sonntagabend kurz nach 19 Uhr in Innerthal abgestürzt und verstorben. Als sie sich auf dem Rückweg vom Höch Turm am Bockmattli abseilten wollte, stürzte sie rund 200 Meter in die Tiefe.

Die Verunfallte wurde von der Rega geborgen, wie die Schwyzer Kantonspolizei am Montag mitteilte. Ihr 31-jähriger Begleiter erlitt Verbrennungen an einer Hand, als er das Seil zu bremsen versuchte, an dem sich die Bergsteigerin abseilte. (sda)

