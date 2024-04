Rechtsextremer sticht auf dunkelhäutigen FCZ-Fan ein – 12 Jahre Freiheitsstrafe

Die zuständige Staatsanwältin forderte an der Verhandlung am Freitag eine 12-jährige Freiheitsstrafe wegen versuchter vorsätzlicher Tötung und weiterer Delikte.

Flughafen Zürich setzt auf neues Sound-Konzept – und verärgert Autisten

Der Swiss-Hub lanciert ein neues, sogenanntes Sound-Konzept, das Passagiere zu hören bekommen. Dies sorgt allerdings für Kritik.

Studien würden belegen, dass der gezielte Einsatz von Musik das Wohlbefinden steigern kann. So begründet der Flughafen Zürich in einem eigenen Beitrag die Lancierung eines neuen «Sound-Designs». Denn genauso wie die Möblierung oder das Licht einen Ort erlebbar machen würden, hätten auch Klänge Einfluss auf die Wahrnehmung. Tatsächlich kommt Hintergrundmusik auch in anderen öffentlichen Bereichen wie am Hauptbahnhof zum Einsatz.