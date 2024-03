Freier gibt vor Bezirksgericht Zürich Angriff auf Prostituierte zu

Ein 24-Jähriger hat am Mittwoch am Bezirksgericht Zürich zugegeben, eine Prostituierte angegriffen zu haben. Er habe sie bis zur Bewusstlosigkeit würgen wollen, um sie zu bestehlen, sagte er.

Das Bezirksgericht in Zürich. Bild: KEYSTONE

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Brasilianer vor, die Frau im Juni 2018 gleich zweimal bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt zu haben. Danach habe er sie ausgeraubt, um nach Spanien fliegen zu können.

Dort weilte seine Ex-Freundin, wie der Beschuldigte am Mittwoch vor Gericht sagte. Er wäre bereits geflohen, wenn die Frau nach dem ersten Würgen am Boden geblieben wäre, erklärte der 24-Jährige. Sie kam aber wieder zu sich, worauf er sie so stark würgte, dass sich Schaum vor ihrem Mund bildete.

Seine Tat erklärte er mit «vielen chaotischen Gedanken». Er habe gedacht, sie sei gestorben. Nach der Tat floh er nach Brasilien. Als er 2021 in die Schweiz reisen wollte, wurde er in Portugal verhaftet. Wann das Urteil eröffnet wird, ist noch unklar. (rbu/sda)