Tramunfall beim Zürcher Hauptbahnhof – Grosseinsatz läuft

Bundesrat will noch im März Verhandlungen mit der EU aufnehmen – die wichtigsten Punkte

Der Bundesrat will mit Brüssel über die künftigen Beziehungen der Schweiz mit der EU verhandeln. Am Freitag hat er das definitive Mandat dazu verabschiedet. Verhandelt wird, sobald auch die Europäische Kommission über ihr endgültiges Mandat verfügt hat. Am Freitagnachmittag informierte der Bundesrat Ignazio Cassis in einer Medienkonferenz.