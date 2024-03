Traktor kracht an der Langstrasse in Taxi – um 2 Uhr nachts

In der Nacht auf Sonntag hat sich an der Zürcher Langstrasse ein ungewöhnlicher Unfall ereignet – mit einem Traktor. Wie Züri Today berichtete, prallte kurz nach 2 Uhr auf der Ausgehmeile ein Traktor in ein Taxi. Der Traktor war vom Helvetiaplatz auf die Langstrasse gefahren und hatte sich in Richtung Limmatplatz bewegt.

Video: züri Today

Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie mehrere mutmasslich alkoholisierte Männer auf dem Gefährt die Strasse entlangfahren, Passantinnen und Passanten jubeln ihnen zu. Auf der Höhe der Olé Olé-Bar kam es schliesslich zum Auffahrunfall. Der Traktor und das Taxi mussten in der Folge abgeschleppt werden.

(hah)