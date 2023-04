Der hübsche Teppichboden ist dafür da, um angeschaut zu werden. Bei Begegnungen mit bekannten Gesichtern wird höchstens freundlich genickt, an die Hut-Krempe getippt und allenfalls ein «Milady» angetönt.

Gelächter ein Abteil weiter? Ein griesgrämiger Blick in deren Richtung und in unerträglichen Fällen ein entrüstetes Räuspern sollte das Problem rapide beheben.

Wer einen Laptop auf dem Schoss hat, signalisiert seinen Mitreisenden, dass er sich das Billett leisten kann, jedoch hart dafür arbeitet. Selbstverständlich wird aus Respekt nicht in den Bildschirm geschielt.

Geniest wird in die Armbeuge nicht.

Wie in der 2. Klasse auch, ist die Platzwahl essenziell für das Pendel-Erlebnis. Sitzt schon jemand in einem 4er-Abteil, gilt es, weiterzusuchen. Vornehm fährt in der ersten Klasse, wer einen freien 8er-Block oder 16er-Block gefunden hat.