Senioren-Rache: So zahlt ihr es den Betrügern heim



Senioren, zahlt es den Enkeltrickbetrügern heim! So bringst du die Jungen um ihr Geld

Laut einer Studie von Pro Senectute wurde jeder fünfte Senior in den letzten fünf Jahren finanziell betrogen (darunter fällt auch öffentlicher Diebstahl). Jährlich werden ältere Menschen so um rund 400 Millionen Franken gebracht. Es wird Zeit sich das Geld zurückzuholen.

Deshalb gibt es hier 9 Tricks, mit denen ihr gereiften Gesellen euch rächen und die jungen Betrüger um ihr Geld (oder zumindest um den Verstand) bringen könnt.

Die Zeitreise

Euer Kapital ist euer Alter. Ein Jungspund behauptet, euch zu kennen? Nicht mit dir! Behaupte einfach deinerseits, du seist er selber aus der Zukunft und du seist in der Zeit zurückgereist. In der Zukunft sei deine Betrugsmasche aufgeflogen und du brauchst jetzt Geld um dich in der Zukunft freizukaufen.

Handy-Ablenkung

Die Jungen hängen ja sowieso nur noch am Handy. Das kannst du für dich nutzen. Lenke die Jünglinge mit WhatsApp-Nachrichten ab, während du ihnen das Geld aus der Tasche ziehst.

Aufmerksamkeitsspanne Waldtannen

Junge Leute haben nicht mal bis hierher gelesen, weil ihre sie vom oben verlinkten Artikel abgelenkt wurden. Somit werden sie auch keinen Vertrag richtig durchlesen. Das kannst du für deine Zwecke nutzen.

Daten verkaufen

Die bisherigen Scams haben ein Problem. Junge Leute haben oft kein Geld, weil sie unnötigerweise Publizistik studiert haben oder in Praktikas ausgebeutet werden. Aber junge Leute geben dafür gerne allen möglichen anonymen Personen ihre Daten. Gib ihnen einfach Fragebogen und verkauf die Daten danach für teures Geld an zwielichtige Gestalten weiter.

Grositrick

Gehe zu jungen Leuten und behaupte einfach, du seist ihre Oma, die sie jahrelang nicht angerufen haben. Einige dürften ein schlechtes Gewissen bekommen und dir helfen, an deine Rente zu kommen.

Wähen-Expansionspack

Junge Leute geben Geld für unfertige Computerspiele und digitale Kleidung in Fortnite aus. Kopiere das Prinzip bei deiner nächsten Heidelbeerwähe.

Gewissen wecken

Stelle ein Kässeli für Fluchwörter auf und stehe mit vorwurfsvollem Blick daneben. Schau zu wie sich das Glas füllt.

Provoziere die Provokation

Junge Leute provozieren gerne die Alten. Mach den Jungen irgendwie klar, dass es dich wahnsinnig nervt, wenn du Geld bekommst und staune ob der Reaktion.

Geh in die Politik

Geh in die Politik, schwafle Nonsense zusammen, mach Innovationen rückgängig und zerstöre die mühsam aufgebauten, internationalen Beziehungen. So rächst du dich langfristig für eine ganze Generation.

Alte Liebe rostet nicht:

