Alle Jahre wieder: Die skurrilsten Wandkalender 2022

Inzwischen ist es fast schon Tradition: Zum Jahresende bietet Onkel watson eine kuratierte Auswahl an Wandkalendern für so ziemlich jeden Geschmack. Okay, nicht wirklich für jeden Geschmack, denn hier werden schon eher Leute bevorzugt, die sich oder einem Freund mit einem Wandkalender einen kleinen Scherz gönnen möchten.

Doch an und für sich haben Wandkalender etwas Universelles, etwas Vereinigendes. Jeder und jede braucht nämlich so was: Mechaniker, Bürogummi, Empfangsperson, Tanzlehrer – ihr alle braucht so ein Ding an der Wand! Und vielleicht – vielleicht – einen der folgenden.

Fangen wir doch gleich mit der allseits beliebten Abteilung Katzen-Kalender an! Da gibt's nämlich eine gehörige Auswahl:

1 / 7 Skurile Katzen-Kalender, irgendwer?

alle bilder: amazon, calendars.com, etsy

Die entsprechende Abteilung für Hündeler gibt's selbstredend aber auch.

1 / 7 Schräge Hunde-Kalender, irgendöpper?

Und für Geisseler (... öh ist das ein Wort?).

Weiter in der Abteilung Tier-Kalender: «Platz da, Losers! I'm fabulous!»

Und nun: Kunst.

Hohe Kunst, um genau zu sein ...

... obwohl hier ist «high» anders gemeint, wohl.

Genau wie jene «Reflective Moments» des Absinthe-Kalenders:

Tradition: Seit Jahren will uns der polnische Sarghersteller (doch, doch, imfall) Lindner weismachen, erotische Kunst und Särge passten wunderbar zusammen. Heuer liegt die Betonung etwas mehr auf «Kunst»:

Auch das «sich für einen guten Zweck ausziehen»-Konzept ist im Jahr 2022 still a thing. Die Sportmannschaften von Cambridge University, etwa:

Womit wir bei den obligaten uuh-sexy-sexy-Wandkalender wären. Exempli gratia: australische Oben-Ohne-Feuerwehrmänner ... mit Büsis.

Oder sonst das hier:

Darf nie fehlen: der Guns'n'Girls Calendar!

Derweil, in Deutschland:

Und für die Hobbyangler gibt's dieses lustige Wortspiel hier:

Sowas wird produziert, gekauft und aufgehängt, offenbar.

Wer's weniger fremdländisch mag, für den gibt's weiterhin den altehrwürdigen Schweizer Bäuerinnenkalender:

Hier noch die Jungs dazu:

Aber den geilsten Bauernkalender haben immer noch die Iren:

«100% Irish beef».

Und NUN:

Wer will? Irgendwer?

Oder wieso gleich nicht sowas?

Für alle, die die Schönheit der unberührten Natur schätzen, gäbe es das hier:

Und selbstständig auch ...

Und ...

Grosse Güggel, dänk! Nein, nicht was du dachtest.

Aus der Abteilung Promi-Kalender hätten wir das im Angebot:

Oder ... hä ... im Ernst?

Da empfehlen wir lieber diesen Kalender hier:

Wurde auch Zeit!

In diesem Sinne:

Happy New Year, buon anno, bonne année, feliz año nuevo, szczęśliwy nowy rok, புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள், vitin e ri të lumtur, Срећна Нова година, سعيدة, gelukkig nieuw jaar,, শুভ নব বর্ষ, hyvää uutta vuotta, 新年快樂, šťastný nový rok, eliz Ano Novo, ευτυχισμένο το νέο έτος, שנה טובה, sretna Nova godina, नया साल मुबारक हो, ezi afọ ọhụrụafọ, Selamat Tahun Baru, 明けましておめでとうございます, gott nytt år, 새해 복 많이 받으세요, heri ya mwaka mpya, سال نو مبارک, blwyddyn Newydd DdaNewydd ... und einen guten Rutsch allerseits!

P.S. – Vor zwei Jahren wurde dieser Kalender angeboten. Damals war's noch alles andere als sicher, dass es sich bewahrheiten würde. Aber hey, geklappt hat's ja dann.

(obi)