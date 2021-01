Spass

Alt aber gut

Alle Jahre wieder: Die skurrilsten Wandkalender 2021



Alle Jahre wieder: Die skurrilsten Wandkalender 2021

Inzwischen ist es fast schon Tradition: Zum Jahresende bietet Onkel watson eine kuratierte Auswahl an Wandkalendern für so ziemlich jeden Geschmack. Okay, nicht wirklich für jeden Geschmack, denn hier werden schon eher Leute bevorzugt, die sich oder einem Freund mit einem Wandkalender einen kleinen Scherz gönnen möchten.

Doch an und für sich haben Wandkalender etwas Universelles, etwas Vereinigendes. Jeder und jede braucht nämlich so was: Mechaniker, Bürogummi, Empfangsperson, Tanzlehrer – ihr alle braucht so ein Ding an der Wand! Und vielleicht – vielleicht – einen der folgenden:

Fangen wir doch gleich mit den bekifften Katzen an!

Katzenminze, mmmh.

Von hier ist es nur ein Katzensprung (hihi) zu den bekifften Kunstwerken:

«High art» – hohe Kunst, weisch.

Und für alle, denen es im letzten Jahr vorkam, als würde ein quengelndes Kleinkind im Weissen Haus sitzen, wäre da der ...

Hier dachten wir zunächst, es handle sich um einen «offiziellen» Trump-Kalender ...

Beim Betrachten der Fotoauswahl ... nö, eher nicht.

Wer's weniger fremdländisch mag, für den gibt's weiterhin den altehrwürdigen Schweizer Bäuerinnenkalender:

Nein, das ist nicht die Justice League, falls ihr euch wundert. Ebensowenig wie das hier:

Hier noch die Jungs dazu.

Ja, Fitnessstudios gibt's auch auf dem Land, offenbar.

Derweil, muss der eigentlich beste Bauernkalender der Welt, der der irischen Bauern nämlich, leider pausieren.

So sah ihr Wandkalender 2019 aus:

Heuer, aber, würden sie ein Jahr Pause machen, heisst es auf der Website (was mit dem hier folgenden Bild illustriert wird):

Nächstes Jahr gäbe es dann wieder «100% Irish beef».

Und NUN:

Für die Sportfischer unter euch ...

... der CARPONIZER Calendar 2021!

«Deine Ma wird sie mögen!»

Einfach mal nette Menschen. Das wollen wir doch alle. Auch hier:

Die grossartigsten Vokuhilas der Welt!

Den Joe-Exotic-Kalender gibt's auch, doch dieser ist fast ein wenig lustiger:

Lust, 12 Monate im Jahr Joe Exotics Intimfeindin an der Wand anzugucken?

In der Tat:

Endlich! Der «Leute sind merkwürdig»-Kalender!

Wurde auch Zeit!

Anderes Skurriles ist bereits schon Tradition:

Seit Jahren will uns der polnische Sarghersteller Lindner weismachen, erotische Kunst und Särge passten wunderbar zusammen.

Heuer erstmals mit Kolibris. Aus welchem Grund auch immer.

Für religiöse Menschen gibt es einige Kalender. «Spazierwege mit dazu passenden Bibelzitaten», etwa.

Und für Militärhistoriker gibt's den schönen Krrrrrriegsmalerrrrr-Kalenderrrr

Wer mag 12 Monate lang komische Pilze angucken? Du? Hier entlang!

Apropos «weird» – hier kommen die allseits beliebten Yoga-Wandkalender, angefangen mit ...

Einhorn-Yoga!

«Das Leben besteht zu 10 Prozent aus dem, was dir widerfährt, und 90 Prozent daraus, wie du darauf reagierst.» Uuuh. Deep. Da nehmen wir doch lieber gleich ...

Dackel-Yoga!

Fertig mit Lustig-Yoga! Für die wahren Hundefreunde gibt es:

Corgi-Füdlis!

Oder gleich doch ...

Hunde, die an wunderschönen Orten kacken!

Begonnen haben wir mit den bekifften Katzen. Thematisch passt das Folgende. Irgendwie.

Space-Katzen, irgendwer?

Die Steigerung davon wäre, ...

Grosse Güggel, dänk! Nein, nicht was du dachtest.

Und zum Abschluss: Tierpräparate der HÖLLE!

Es kann ja nur noch besser werden, oder? In diesem Sinne:

Happy New Year, buon anno, bonne année, feliz año nuevo, szczęśliwy nowy rok, புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள், vitin e ri të lumtur, Срећна Нова година, سعيدة, gelukkig nieuw jaar,, শুভ নব বর্ষ, hyvää uutta vuotta, 新年快樂, šťastný nový rok, eliz Ano Novo, ευτυχισμένο το νέο έτος, שנה טובה, sretna Nova godina, नया साल मुबारक हो, ezi afọ ọhụrụafọ, Selamat Tahun Baru, 明けましておめでとうございます, gott nytt år, 새해 복 많이 받으세요, heri ya mwaka mpya, سال نو مبارک, blwyddyn Newydd DdaNewydd ... und einen guten Rutsch allerseits!

(obi)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Dieser Typ photoshoppt sich in langweilige Stock-Fotos 😂 «Vollidiotin!», «A****loch!» – So gemein wart ihr zu uns dieses Jahr Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter