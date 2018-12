Spass

Arbeitswelt

Wenn selbst zukunftssichere Jobs automatisiert werden



Wie es aussehen würde, wenn Priester, Militär und Co. von Maschinen ersetzt würden

Das stetige Abwägen von Vor- und Nachteilen der Automatisierung geniesst mittlerweile gar den Ruf als Volkssport. Aber wie sähe unsere Welt wohl aus, wenn selbst «zukunftssichere» Berufsfelder automatisiert würden? 6 Zukunftsvisionen.

Religion

Der Glauben (insbesondere die verkrustete institutionalisierte Form davon) half den Menschen bereits durch manche Krise. Ungeachtet der Glaubensdetails, ist gerade eine wirtschaftlich profitable und flächenmässig weitreichende Branche wie diese sehr interessant für eine automatisierte Effizienzsteigerung.

Der optimierte Prozess: Bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

Paartherapie

Weil wir alle immer grösserem sozialen Druck ausgeliefert sind, ist es zur Norm verkommen, den Beziehungsunterhalt outzusourcen. Ein aufstrebendes Gewerbe, dessen Leistungsfähigkeit zweifelsohne gesteigert gehört.

Wie es ablaufen könnte: bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

Der optimierte Prozess als Gif: gif: watson / shutterstock

Wer sich fragt, wie so eine «Lösung» aussehen könnte: bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

Polizei

Auch Polizisten werden zukünftig durch die Automatisierung abgelöst werden. Der Grund liegt auf der Hand: Menschen verscherbeln ihre persönlichen Daten, werden dadurch durchsichtig und von allen einsehbar. Wieso also noch patroullieren, kontrollieren und observieren, wenn das alles mittels GPS und Datenbank machbar ist?

Der optimierte Prozess: Bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

Justiz

Kontroversen in der Rechtssprechung gibt es regelmässig. Noch. Denn, sollten wir Interesse an wahrlich objektiven Verhandlungen und Urteilen haben (fremde oder Schweizer Richter, Hans was Heiri), müssen Maschinen her, die Garanten der Objektivität.

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

Der optimierte Prozess als Gif: gif: watson / shutterstock

Bild: watson / shutterstock

Pädagogik

Die Technik hat längst in Schulen und anderweitigen Erziehungseinrichtungen Einzug gehalten. Leider fehlte bislang noch die letzte Konsequenz. Denn wer will ein Heer an Lehrern und Erziehern bezahlen, wenn ein Kind mit drei Jahren mindestens ein iPad entsperren und benützen kann, in dem eine ganze Welt des Wissens verborgen liegt?

Der optimierte Prozess: bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

Militär

Ein grosses Übel moderner Nationalstaaten ist die Überbeamtung. Die spitzfindige Umsetzung der Bürokratie fördert die sinnfreie Aufblähung diverser Staatsapparate. Das Militär dient an dieser Stelle als Paradebeispiel. Zum verlustfreieren Einsatz von Steuergeldern, kann auch hier die Automatisierung Abhilfe verschaffen.

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock / keystone

Der optimierte Prozess als Gif: gif: watson

Weil es so abwegig nicht ist: Zum ersten Mal interviewt Löpfe einen Roboter Video: watson

So haben sich die Menschen von 1900 das Jahr 2000 vorgestellt:

