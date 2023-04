Bachelorette

Tattoos, Öl und Discomuskeln: Diese Männer wollen die Bachelorette erobern

Ab nächsten Montag ist es wieder so weit: Lange zehn Folgen lang versuchen 19 Single-Männer, die diesjährige Bachelorette zu beeindrucken. In Thailand wollen die Rosenanwärter beweisen, dass sie der perfekte Match für Yara Buol sind. Wer schafft es, das Herz der 25-jährigen Bündnerin zu erobern und sichert sich die letzte Rose?

Amir

Bild: Filip Stropek/CH Media

Alter: 27

Wohnort: Hannover (DE)

Der Bürokaufmann und Barkeeper gibt in seiner Freizeit Dating-Tipps auf Instagram und erhält dafür auch reichlich Zuspruch: «Ich werde auf Social Media als Frauenversteher bezeichnet.» Ob sich seine Empfehlungen als wertvoll erweisen, kann der gebürtige Iraner nun direkt unter Beweis stellen.

Arbnor

Bild: Filip Stropek/CH Media

Alter: 23

Wohnort: Döttingen (AG)

Der Familienmensch lebt im Dorf Döttingen im Aargau zusammen mit 76 Verwandten. Früher fühlte sich der gelernte Maschinen- und Anlageführer nicht wohl in seiner Haut. Heute gibt sich das Model dafür umso selbstbewusster: «Ich weiss genau, wie man mit einer Frau umgeht.» Er selbst bezeichnet sich zudem als schlechten Verlierer.

Eric

Bild: Filip Stropek/CH Media

Alter: 25

Wohnort: Wolfurt (AT)

Eric ist ein Multitalent. Der Polymechaniker hat schon etliche Preise im Kickboxen und Tanzen abgestaubt. Eine Sache scheint dem Österreicher aber nicht zu liegen: «Ich kann schlecht allein sein und stürzte mich so in der Vergangenheit immer zu schnell in neue Beziehungen.»

Fabio

Bild: Filip Stropek/CH Media

Alter: 27

Wohnort: Solothurn (SO)

Der Elektroinstallateur ist Schweizermeister im Einzel- Trampolinspringen und Vizeschweizermeister im Synchron-Trampolinspringen. Luftsprünge vor Freude macht der introvertierte Sportler hoffentlich bald, wenn die Bachelorette ihm seine erste Rose überreicht. Welche Charaktereigenschaften sie bestenfalls mitbringen sollte: «Meine Traumfrau sollte humorvoll, loyal und höflich sein.»

Filip

Bild: Filip Stropek/CH Media

Alter: 37

Wohnort: Wölflinswil (AG)

Was eine potenzielle Partnerin über Chauffeur Filip wissen sollte: «Ich sehe zwar gefährlich aus, bin aber eigentlich ein Teddybär, den man lieb haben muss.» Zu den grossen Leidenschaften des 37-Jährigen zählt das Motorrad-Fahren.

Giorgio

Bild: Filip Stropek/CH Media

Alter: 25

Wohnort: Wil (SG)

Die Redewendung «Harte Schale, weicher Kern» beschreibt den Italiener am besten. Nach der Trennung seiner Eltern musste der gelernte Automechaniker schnell erwachsen werden. Den Glauben an die wahre Liebe hat er dadurch nicht verloren. Er behauptet von sich: «Ich bin eine Mischung aus Bad Boy und Romantiker.»

Gregory

Bild: Filip Stropek/CH Media

Alter: 31

Wohnort: Wallisellen (ZH)

Gregory, Schauspieler aus Wallisellen, verrät: «Das Wichtigste in meinem Leben sind meine Familie und Gott.» Der Vater eines dreijährigen Sohnes geriet vor einiger Zeit auf die schiefe Bahn, dies verhalf dem 31-Jährigen schlussendlich aber seinen Glauben zu Gott zu finden. Zu ihm spürt er bis heute eine starke Verbundenheit.

Gustav

Bild: Filip Stropek/CH Media

Alter: 33

Wohnort: Paderborn (DE)

Eins ist sicher – mit Gustav wird es nie langweilig: «Ich bin ein grosser Quatschkopf.» Der selbstständige Influencer ist für jeden Spass zu haben. Seine Freizeit verbringt der bodenständige Deutsche am liebsten mit seinem Hund und nach sieben Monaten Single-Life hoffentlich bald wieder mit einer Partnerin an seiner Seite.

Henry

Bild: Filip Stropek/CH Media

Alter: 33

Wohnort: Oberentfelden (AG)

Der Profi-Breakdancer arbeitete bereits für bekannte Namen wie Loredana oder DJ Bobo. Eigentlich ist sein grosser Traum noch einmal für eine Zeit in Los Angeles zu tanzen. Für die Bündnerin legt der 33-Jährige seinen Traum dennoch beiseite: «Haut mich die Bachelorette um, gehe ich für sie ‹all in›.»

Ilian

Bild: Filip Stropek/CH Media

Alter: 23

Wohnort: Aegerten (BE)

Strassenbauer Ilian bezeichnet sich als sehr sportlich und verbringt gerne Zeit im Fitnessstudio. Bei «Die Bachelorette» ist das selbstbewusste Hobbymodel am richtigen Ort: «Ich flirte schon sehr gerne.»

James

Bild: Filip Stropek/CH Media

Alter: 24

Wohnort: Wallisellen (ZH)

Der spirituelle Polymechaniker sorgt immer für gute Stimmung, interessiert sich für Astrologie und kann die Auren anderer Menschen lesen. Seine Taktik: «Mit meinen Augen werde ich die Bachelorette in meinen Bann ziehen.»

Luca

Bild: Filip Stropek/CH Media

Alter: 21

Wohnort: Oberglatt (ZH)

Das Küken der Gruppe, der 21-jährige Luca, zieht gerne mit seinen Freunden durchs Zürcher Nachtleben. In der Gruppe sorgt der Vollblutitaliener immer dafür, dass es allen gut geht: «Viele sagen, mein Herz sei zu gross.» Schon oft wurde die Gutmütigkeit des Elektrikers in vergangenen Beziehungen ausgenutzt.

Ramon

Bild: Filip Stropek/CH Media

Alter: 24

Wohnort: Eschlikon (TG)

Der Fachmann Betriebsunterhalt Ramon hat für sich und Yara schon einige Pläne geschmiedet: «Ich möchte der Bachelorette das Tennisspielen beibringen.» Der Thurgauer hat eine lange Beziehung hinter sich, das Singledasein ist für ihn noch neu. Jetzt sucht er eine humorvolle Frau mit schönem Lachen.

Salvatore

Alter: 36

Wohnort: Amriswil (TG)

Der Account Manager für Haarkosmetik ist auch ein leidenschaftlicher Fischer. Sein Rückzugsort am Wasser gibt ihm ein Gefühl von Freiheit. Dass er mit seiner Körpergrösse von 1.65 m der Kleinste unter den Kandidaten ist, verunsichert ihn nicht: «Ich bin zwar klein, habe dafür aber ein besonders grosses Herz.»

Bild: Filip Stropek/CH Media

Sandro

Bild: Filip Stropek/CH Media

Alter: 24

Wohnort: Saland (ZH)

Nach seiner letzten, vierjährigen Beziehung ist der Plattenleger und Motocross-Fahrer Sandro wieder bereit für Zweisamkeit. Warum er seiner Meinung nach gute Chancen bei der Junggesellin hat: «Ich überzeuge die Bachelorette mit meinem italienischen Charme.»

Sergio

Bild: Filip Stropek/CH Media

Alter: 28

Wohnort: Wil (SG)

Der Polybauer und Barkeeper ist sich sicher, dass er vor allem bei Yaras Mutter punkten kann: «Ich bin Schwiegermamas Liebling!». Der gebürtige Kolumbianer hatte bereits acht Beziehungen. Die eine war bis anhin nicht dabei. Jetzt versucht er sein Glück bei der Bachelorette.

Suajb

Bild: Filip Stropek/CH Media

Alter: 26

Wohnort: Bellach (SO)

Der Videograph und Logistiker entwirft in seiner Freizeit am liebsten Mode. Auf einen spezifischen Typ Frau steht Suajb nicht. Eine Ausnahme gibt es da: «Ich wollte schon immer einmal eine Frau mit lockigen Haaren daten.»

Sven

Bild: Filip Stropek/CH Media

Alter: 27

Wohnort: Wald (ZH)

Oft wird der Logistiker und Personaltrainer auf sein Äusseres reduziert: «Viele Frauen denken, ich bin ein ‹Fuckboy›, ich kann aber sehr viele Gefühle zeigen.» In Sachen Aussehen hat der 1.74m grosse Adrenalinjunkie keine hohen Ansprüche an seine Traumfrau, ihm ist es wichtiger, dass es menschlich matcht.

Yannis

Bild: Filip Stropek/CH Media

Alter: 24

Wohnort: Schwamendingen (ZH)

Neben seiner Tätigkeit als Operationstechniker organisiert der lockere Zürcher in seiner Freizeit Partys und beschäftigt sich mit den neusten Mode-Trends. So achtet Yannis auch bei der Partnerwahl auf ein besonderes Kriterium: «Meine Traumfrau sollte Style haben.»

