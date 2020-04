Spass

Bilderwelten

15 lustige Haarschnitte aus der Coronavirus-Quarantäne



15 Beweise, dass es jetzt ganz wichtig ist, deine Haare nicht selber zu schneiden

Die Seiten wuchern, Fransen verwahrlosen, die Spitzen splissen. Und die Rettung? In Quarantäne, so, wie die meisten von uns momentan. Doch Geduld zahlt sich vor allem in Bezug auf unsere Haare aus, wie diese Bilder beweisen.

Kaum hat sich ein kahler Schopf mehr gelohnt als im Jahr 2020. Wer hätte das gedacht. Während Menschen mit Glatze in Quarantäne ein Problem weniger haben, verzagen all jene, welche grossen Wert auf eine perfekte Frisur legen. Panik keimt auf und verblendet jegliche Rationalität.

Das Internet gibt so einiges her, wenn man nach «Corona Haircut», «Quarantine Cut» und dergleichen sucht. Wir haben eine als Mahnmal Auswahl davon für euch zusammengestellt. Ob die unten aufgeführten Beispiele allerdings ernst gemeint sind, lässt sich teils nicht eindeutig feststellen.

Der Tag der Schönheit wird wieder kommen. Irgendwann. Lass dich nicht von deiner Eitelkeit irreführen. Halte durch. Denn ansonsten blüht womöglich Folgendes.

Nennen wir es es ... einen avantgardistischen Undercut: Bild: reddit

Ohren dürfen durchaus akzentuiert zur Geltung kommen! Bild: reddit

Sie hat Freude ... Bild: twitter

... weil sie hinten keine Augen hat. bild: twitter

Das Selbstvertrauen. Der Schnitt. Die Erkenntnis. Alles sehr subtil. Poetry in motion ... Bild: twitter

«An den Seiten bitte einen Übergang (:» Bild: twitter

Wenn Britpop eine Frisur wäre: Bild: instagram

Haare schneiden heisst oft auch einfach mal etwas wagen: Bild: reddit

Der sogenannte Anti-Pony: Bild: twitter

«Ich muss dir da was sagen ...» bild: instagram

Das Wichtigste: Der Vokuhila wurde erfolgreich vereitelt! Bild: reddit

Was dabei herauskommt, wenn man sich denkt «So schwer kann ein Herrenhaarschnitt ja wohl nicht sein!» Bild: twitter

Das Gesicht, wenn dich die Coiffeuse fragt, ob's dir gefällt. Hach. Welch schmerzliche Erinnerungen. Bild: twitter

Der sogenannte Reverse-Haircut: Gif: twitter

Thommy Shelby, bist du's? bild: twitter

Naja. Immerhin war der Goof für 20 Minuten beschäftigt. Bild: twitter

Bonus

Der einzig wahre Haarschnitt zurzeit: Bild: reddit

(jdk)

Bad Hair Day? Keine Bange … Die Leiden einer Coiffeuse

Abonniere unseren Newsletter