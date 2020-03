Spass

Bilderwelten

13 Vorschläge, wie sich Firmenlogos dem Coronavirus anpassen könnten



13 Vorschläge, wie sich Firmenlogos dem Coronavirus anpassen könnten

Überall ist Ausnahmezustand. Ausser in den altbekannten Logos grosser Firmen. Wir präsentieren dir Vorschläge, wie sich auch diese der Corona-Notlage anpassen könnten.

Auf der Adobe-Plattform Behance.com können Grafikerinnen und Grafiker aus der ganzen Welt ihre Ideen und Arbeiten präsentieren. Dabei ist kürzlich der slowenische Künstler Jure Tovrljan besonders heraus gestochen. Seine neue Interpretation von Firmenlogos hat schnell die Aufmerksamkeit der Medien auf sich gezogen.

In Anbetracht der momentanen Newslage auch kein Wunder, passt er die Firmenlogos an den momentanen Coronavirus-Ausnahmezustand an. Hier einige Beispiele seiner Arbeit.

Obwohl nicht mal annähernd mit dieser grafischen Versiertheit gesegnet, haben auch wir uns an einigen Logos mit Schweiz-Bezug versucht und sie für den Coronavirus fit gemacht.

Das Original: Bild: wikipedia

Die Corona-Version: Bild: watson / wikipedia

Das Original: Bild: wikipedia

Die Corona-Version: Bild: watson / wikipedia

Bild: watson / wikipedia

Das Original: Bild: itespresso

Die Corona-Version: Bild: watson / itespresso

Das Original: Bild: facebook

Die Corona-Version: Bild: watson / facebook

Die Corona-Version: Bild: watson / hug-familie

Das Original: Bild: wikipedia

Also vor allem das:

Die Corona-Version: Bild: watson / wikipedia

Et voilà:

Kannst du besser? Poste deine Corona-Version eines Firmenlogos in die Kommentare!

Abonniere unseren Newsletter