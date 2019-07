Dieser 16-Jährige gewann gerade die erste Fortnite-WM – und das ist sein Preisgeld

In den USA fanden sich am Wochenende zahlreiche Fans und Spieler des Games Fortnite zusammen. Im New Yorker Arthur-Ashe-Tennisstadion traten zahlreiche berühmte und weniger bekannte Streamer in der ersten Fortnite-WM gegen einander an.

Als Gewinner ging der erst 16-jährige Kyle «Bugha» Giersdorf hervor. Der Teenager dominierte die erste Runde und kassierte darauf ein Preisgeld von drei Millionen US-Dollar. Das ist eine der höchsten Summen, die je bei einem E-Sports-Turnier ausgegeben wurde.

«Ich …