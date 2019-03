«Sometimes the shit breaks you» – Wissen Shanghais Einwohner, wie lustig ihre Shirts sind?

Nicht selten kommt es vor, dass Amerikaner oder Europäer sich vermeintlich bedeutungsschwere chinesische Schriftzeichen als Tattoos stechen lassen und am Ende eine Hommage an ein Frettchen rauskommt. Chinesisch, mit seiner bildlichen Schriftart, ist doch sehr unterschiedlich zum Lateinischen.

Alex Greenberg zog vor vier Jahren nach China. Ihm fiel auf, dass in der 24-Millionen-Einwohner-Metropole unglaublich viele Leute mit lustigen, englischen Schrifzügen rumlaufen.

Auf seinem Blog «Shanghai Observed» sammelt er solche Bilder und Videos von lustigen Szenen aus der Stadt.