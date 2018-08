Spass

Cute News

Über 100 lustige Bilder und GIFs von Tieren



Sag heute all deine Termine ab! So viele lustige Tierbilder gab es noch nie

Cute news, everyone! Ich habe in den letzten paar Wochen eine riesige Liste an unverwendeten Tierbildern und GIFs angehäuft. Die kriegt ihr nun alle vorgesetzt.

Beginnen wir gleich mit einer Murme. Bild: gfycat

Ein Schneewittchen Roter Panda. Bild: Imgur

Süsse Aggro-Eule. Bild: Giphy

Gut, schieben wir einen kleinen Tierli-Meme-Dump ein:

So, das war's auch schon, mit dem Tier-Meme-Dump. Wir sind aber noch lange nicht fertig.

Es geht nämlich gleich mit ein paar richtig sportlichen Tieren weiter: Bild: Giphy

Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Bild: Giphy

They see me rollin', they hatin'. Bild: giphy

Wenn Vögel hinter Vögeln rennen. Bild: Giphy

Gilt eine Polonaise auch als sportliche Aktivität? Bild: Giphy

Mehr Ninja geht nicht. Bild: giphy

Also, wenn DAS nicht sportlich ist, weiss ich also auch nicht. Bild: Giphy

Das waren die sportlichen Tiere. Legen wir unser Augenmerk nun etwas mehr auf das Wort «Cute».

Sehr cute: Hintern von Hummeln.

Tom und Jerry <3 Bild: Imgur

Mal probieren kann ja nicht schaden. Bild: Imgur

Und so, liebe Leute, sieht eine Baby-Krähe aus. Bild: Imgur

Als Timon noch klein war. Bild: Imgur

Wüstenfuchs <3 Bild: Imgur

Wenn man mit Gefühlen nicht umgehen kann. Bild: Imgur

Nur ein verstimmter Vogel. Bild: Imgur

Der Beweis, dass Schuppentiere auch niedlich sein können. Bild: Imgur

Noch eine Baby-Eiche. Bild: Imgur

Zickige Ziege. Badum ts! Bild: Imgur

Jaaa, genau da! Bild: Imgur

Eine wirklich süsse Spinne. Echt jetzt! Bild: Imgur

Eine Frette? Bild: Imgur

So sieht eine glückliche Baby-Ente aus. Bild: imgur

Baby-Häschen und sein Schlafsack. Bild: Imgur

Das waren die richtig süssen Tiere. Nun folgen einfach ein paar zufällige Bilder und GIFs, die in meinem virtuellen Ordner noch so rumliegen.

Sich einmal wie ein Mensch fühlen. Bild: Giphy

Wenn es dich an einer intimen Stelle juckt. Bild: Giphy

So würde ein Katzen-GIF aussehen, bei dem «Transformers»-Regisseur Michael Bay Regie geführt hat: Bild: Imgur

Und ein Hunde-GIF so: Bild: Imgur

Wenn ein Elefant die Schnauze den Rüssel voll hat. Bild: Imgur

Der Blick eines Betrogenen: Tiere vor und nach einem Bad.

Dieses Werk heisst «Touch tha fishy». Bild: Imgur

Wenn dein Freund oder deine Freundin dich irgendwohin schleppt, wo du dich unwohl fühlst. Bild: Imgur

Verschmuster Tiger für zwischendurch. Bild: Imgur

Wenn du unerwarteten Besuch bekommst. Bild: Imgur

Kennen wir, lieben wir. Bild: Imgur

Wenn du zu oft den Animationsfilm «Oben» gesehen hast. Bild: Imgur

Eine unerwartete Wendung. Bild: Imgur

Was genau tut dieser Hund? Bild: Gifer

Ich hab noch was Herziges gefunden: Goldis. bild: imgur

Hach <3 bild: Imgur

Darum gibt es jetzt eine ultimative Goldi-Welpen-Slideshow. Und als Bonus hab ich auch noch ein paar Labradore reingepackt:

Übrigens schickt mir unser Quiz-Huber immer mal wieder Videos für die Cute News. Wenn er nämlich nicht gerade Fragen beantwortet, guckt er sich Tiervideos an.

Dieses hier hat er mir geschickt: Bild: dumpert

Und dieses klitzekleine Fröschlein hat er auch aufgestöbert: Bild: dumpert

Ihr seht, Dani weiss, was herzig ist. Schreibt ihm bei seinem nächsten Artikel ein paar nette Kommentare.

Letzte Woche hatte ich ja noch diesen Baby-Pelikan in den Cute News: Bild: reddit

Und in den Kommentaren tauchte dann diese Frage auf:

Natürlich gab es dann auch einige Vorschläge. Und weil wir hier ja total demokratisch sind, stimmen wir jetzt einfach ab.

Und für alle, welche die watson-Tiernamen noch nicht so gut kennen, gibt's hier ein Quiz zum üben:

1. Wie heisst dieses Tier korrekt? Das ist eine Faule. Nein, eine Faulte! Ihr habt alle keine Ahnung! Das ist ein Faul. Ganz einfach: Faulti. 2. Wie heisst dieses Tier korrekt mit watson-Namen? Waschbae Waschbä Waschber Waschbe 3. Um welches Tier handelt es sich bei einem «Flund»? 4. Welches der folgenden Tiere ist KEINE Schnable? 5. Was ist ein «Maximum Hamster»? Ein Zwergkänguru. Ein Wasserschwein aka. Capybara. Ein besonders grosser Hamster. Ein Murmeltier. 6. Welches ist der korrekte Begleiter für «Ott». Der Ott Die Ott Das Ott Antwortmöglichkeit Nr. 4 7. Welches Tier verbirgt sich hinter dem Namen «Bambusbjörn»? 8. Was verstehen wir bei watson unter einer «Baume»? Ein Baumbart Ein Baumstachler Ein Baumkänguru Ein Baumrüssler

Gut. Das Quiz wäre geschafft (oder auch nicht). Weiter geht's.

Wenn du nicht einmal mit vier Beinen richtig im Leben stehst. Bild: Giphy

Für alle Eselfans: Bild: Giphy

Wenn du dich für das Hobby von jemandem nicht so richtig begeistern kannst. Bild: Imgur

Hatten wir das GIF schon einmal? Ich bin mir nicht sicher. Bild: giphy

Ich hab gesagt, ich will KEINE GRILLEN mehr. Bild: Imgur

Perfekt geschminkte Eule. Bild: Imgur

Dieses Bild hat so viel Fail-Potential. Bild: Imgur

Eine Delfe, die den Bug eines Schiffes zu ihrem Vorteil ausnutzt. bild: imgur

Und nun gibt es ein paar coole Photoshop-Battle-Bilder mit Tieren:

Hier gibt es noch viel mehr Bilder:

Und es geht immer noch weiter. Ich habe euch ja gewarnt!

Baby-Oktopus. Weil sich das jemand in den Kommentaren gewünscht hat. Bild: Imgur

Den hier habe ich auch noch gefunden: Bild: Imgur

Wer kennt den Tagschläfer?

Er sieht so aus: Bild: Imgur

Sicher auch schon gesehen, oder? Bild: Imgur

Er wirkt immer etwas schlecht gelaunt. Bild: Imgur

Aber eigentlich ist er ein ganz aufgeweckter Vogel. Bild: Imgur

Er hat eben einfach Glubschaugen. Bild: Imgur

Und sieht generell ein bisschen komisch aus. Bild: Imgur

Auf Englisch heisst er übrigens Potoo. Bild: Imgur

Und er weiss definitiv, ... Bild: Imgur

... wie man unsere Herzen erweichen kann. Bild: Imgur

Läuft dein Smartphone schon heiss? Nicht? Dann können wir ja den Endspurt anpacken:

Was hat Google Maps mit den Cute News zu tun? Finde es jetzt heraus: Bild: Imgur

So eine lange Cute News und keine Flede? Doch, hier. Und sie winkt sogar. Bild: Imgur

Wie du nach diesen Cute News schlafen wirst: Bild: me.me

Eine Gurte darf natürlich nicht fehlen: Bild: Giphy

Mit Ruedi sag ich Tschüss für diese Woche. Bild: imgur

So, diese Cute News muss für die nächsten drei Wochen reichen. Ich habe nämlich Ferien. Also teilt sie euch gut ein. (Mist, das hätte ich zu Beginn schreiben sollen).

Dafür gibt's wieder einmal ein Endlos-GIF zum Abschluss. Bild: Imgur

