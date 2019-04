Spass

Cute News

Süsse Tierbilder, die garantiert für gute Laune und einige Lacher sorgen



25 herzige Tiere, die dir das Weekend versüssen

Cute news everyone!

Ich bin zurück aus den Ferien und damit sind auch die Cute News wieder da.

Beginnen wir doch gleich mit diesem gefleckten Doggo hier: Bild: Imgur

Er scheint sich noch etwas unwohl zu fühlen. gif: imgur

Ich «wachse» auch immer aus meinen Kleidern heraus. Meistens aber horizontal. Bild: Imgur

Für alle, die lange Beine mögen: Bild: Imgur

Die Marilyn Monroe der Tauben: Bild: Imgur

Ist es nicht hübsch? gif: Imgur

Die totale Katzenfinsternis! Bild: Imgur

Der Beweis, dass Huskys viel Bewegung brauchen: gif: Imgur

Definitiv ich: Bild: Imgur

Neugeborener Aqua-Pupper: gif: Imgur

Für alle, die Angst vor Schlangen haben: Bild: Imgur

Guter Doggo. gif: Imgur

Darf ich vorstellen: der Wassermelonen-Papagei. Bild: Imgur

Dramatischer Frosch für zwischendurch. gif: Imgur

Hätte ich bloss so einen Lehrer gehabt. Bild: Imgur

Was für ein Kampf! gif: Imgur

Eine Baby-Fuxe hatten wir schon länger nicht mehr. Bild: Imgur

Freche Baby-Giraffe. gif: Imgur

Sehr schlau! gif: Imgur

«I don't give a fuck» in einem Bild erklärt. Bild: Imgur

Umfrage Bin ich der Einzige, der das Gefühl hat, dass der Elch dieses Auto angezündet hat? Ja eh!

Nein.

Ich will eine dritte, sinnlose Option.

Hier sieht man ganz klar, wer das Sagen hat. gif: Imgur

Boop für euch. gif: Imgur

Okay, Leute, eigentlich müsste es hier noch etwas weiter gehen. Leider hatte ich nicht so viel Zeit, weil ich noch unzählige andere Dinge erledigen musste. (Eine lange Geschichte, in der unter anderem eine Ziege und eine Ananas vorkommt. Vielleicht erzähl ich sie euch mal).

Aber vor den Ferien hatte ja jemand die grandiose Idee, dass ihr selber ein bisschen Bilder in den Kommentaren posten könntet. Gut? Gut! Dafür könnt ihr euch Wünsche für nächste Woche in die Kommentarspalte posten.

Also los:

