Lustige Bilder von Tieren, bei denen du sogar etwas lernst



Diese lustigen Tiere entlassen dich ins kühle Wochenende

Cute news everyone.

Schön, dass ihr alle wieder hier seid. Ich muss zugeben, dass ich mich heute etwas planlos an diese Cute News gesetzt habe. Glücklicherweise gibt es da noch ein Archiv für solche Notfälle, also kriegt ihr jetzt einfach vorgesetzt, was mir in letzter Zeit so vor den Mauszeiger gekommen ist.

Nur das Tier der Woche stand bereits zuvor fest:

der Nacktkehl-Lärmvogel. Mehr dazu später.

Beginnen wir doch mit diesem flauschigen Hochlandrind. Bild: Imgur

Ach, Tiere und Photobombs. Ich liebe sie. Bild: Imgur

Weitere Tier-Photobombs:

Wenn du in den USA deinen Abfall entsorgen willst: Bild: Cheezburger

Da letzte Woche folgendes angemerkt wurde, ...

... reiche ich hiermit die fehlende Hauskatze nach. Bild: Imgur

Und lege gleich noch die Katze für diese Woche obendrauf. Bild: Imgur

Okay, das ist eigentlich kein Tierfoto, aber ich wollte es euch trotzdem zeigen: Bild: Cheezburger

Und weil auch noch mehr Hunde gefordert wurden, gibt's jetzt auch noch ein paar Doggos.

Hagrid hat sich einen neuen Fluffy gekauft. Bild: Cheezburger

Corgis sehen herzig aus, aber eigentlich sind sie brandgefährlich! bild: cheezburger

Ich weiss, ich weiss: Bild: Tenor

Mein Nachbar hat einen Zwergesel, der dich die ganze Auffahrt hinauf verfolgt, bis du seinen Kopf kraulst. Bild: Imgur

Wenn du es mit Kuscheln übertreibst. gif: Giphy

Mama-Gecko ist sehr glücklich. Bild: Imgur

Okay, ist dieser Baby-Gecko echt? Das sieht mir eher nach einem Plastik-Gecko aus.

Aus dem Leben einer Robbe: gif: Giphy

Anleitung: Bild: watson

Nicht nur aufstehen will gelernt sein. gif: Giphy

Der Klassiker in der langen Version. gif: Giphy

Und hopp. Und hopp. Und hopp. gif: Giphy

So, kommen wir zum Tier der Woche. Wie bereits angeteasert, geht es um ihn hier:

den Nacktkehl-Lärmvogel. Bild: Wikipedia

Der Nacktkehl-Lärmvogel ist einer von drei Lärmvögeln. Bild: Shutterstock

Oder wie sie auf Englisch heissen: Go-Away-Birds. Bild: Shutterstock

Da wäre noch der Graue Lärmvogel ... Bild: Wikipedia

... und der Weissbauch-Lärmvogel. Bild: Wikipedia

Der Nacktkehl-Lärmvogel misst von der Schwanz- bis zur Schnabelspitze etwa 48 Zentimeter. Bild: Wikipedia

Beim Gewicht bringt er gerade einmal 210 bis 300 Gramm auf die Waage. Bild: Wikipedia

Die Lärmvögel gehören zur Familie der Turakos. Das ist eine Familie tropischer Vögel, die meist bunt sind. Wie ihr seht, sind Lärmvögel also eher unscheinbare Dino-Nachkommen. Bild: Wikipedia

Turakos sind farbiger als Lärmvögel, ... Bild: Wikipedia

... weil sich in ihrem Futter Mineralien befinden, welche die Federn färben. Bild: Wikipedia

Und so klingt ein Lärmvogel. (In diesem Fall ein Grauer Lärmvogel):

Weiter geht es mit Bildern und GIFs von tierischer Lustigkeit.

Mutiger Kojote. gif: Giphy

Müder Quak. gif: Imgur

Wait for it! gif: Imgur

Herziger Aqua-Pupper für zwischendurch. Bild: Imgur

Sagt Hallo zu Señor Doggo. Bild: Imgur

Ein buschiger Schwanz will gepflegt werden. Bild: me.me

Für alle, die noch nach einem Seelentier suchen. Bild: me.me

Erkennst du das Tier? Bild: me.me

Schmelzender Hund? Bild: Imgur

Bis zum Schluss gucken. gif: imgur

