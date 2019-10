24 Tiere, mit denen du lieber keinen Streit anfangen solltest

Spass

Einige unter euch mögen bei diesem Thema einwerfen, dass es gar nichts mit herzig oder süss zu tun hat. Dem mag so sein. Trotzdem seid ihr nun hier, also fangen wir doch einfach an.

Was ist dein Begehr? Bild: Imgur

Die Erdmännchenverschwörung.

Klingt irgendwie nach einem tollen Film. Bild: Imgur

Wer bisher dachte, Schafe seien nicht gruselig. Bild: Imgur

Gibt's auch in der Kuh-Edition. Und wer jetzt denkt, das liegt nur an der Dunkelheit, ... Bild: Imgur

... soll sich mal diese Kuh ganz genau anschauen. Bild: Imgur

Die heckt doch etwas aus! Bild: Imgur

Nach der Superheldenlandung. Bild: Imgur

Der Cousin des Monsters unter dem Bett. Bild: Imgur

Ein Heckenschützen-Pferd? Bild: Imgur

Redet ihr über mich? Bild: Imgur

Die krasseste Schnecke, die ich je gesehen habe! Bild: Imgur

Wenn du in so eine Situation geraten bist, nimmt dein Leben wohl bald eine unschöne Wendung. Bild: Imgur

So, kommen wir zum Tier der Woche: das Zwerg-Seepferdchen.

Das Zwerg-Seepferdchen gehört zu den kleinsten Seepferdchen überhaupt. Daher lautet sein alternativer Name auch Pygmäen-Seepferdchen. Bild: Shutterstock

Quiz 1. Was schätzt du, wie gross (oder eben klein) ein Zwerg-Seepferdchen wird? Höchstens 6 Zentimeter. Höchstens 4 Zentimeter. Höchstens 2 Zentimeter. Höchstens 9 Millimeter.

Zwerg-Seepferdchen leben im westlichen Pazifik. Dort kommen sie in Korallenriffen vor. Bild: Shutterstock

Sie leben in einer Tiefe von 10 bis 50 Metern und sind praktisch nur zwischen Korallen zu finden. Bild: Shutterstock

An diesen halten sie sich mit ihren Schwänzen fest, um nicht von der Strömung davongetragen zu werden. Bild: Shutterstock

Das Spezielle an diesen Seepferdchen ist ihre Färbung. Je nachdem auf welcher Koralle der Art Muricella sie leben, unterscheidet sich ihre Färbung. Bild: Shutterstock

Als Jungtiere sehen alle Zwerg-Seepferdchen gleich aus: Sie sind schwarz-bräunlich gefärbt. Erst später nehmen sie die Farbe der Gorgonie (Korallenart) an, auf der sie sich einnisten.

Zwerg-Seepferdchen auf rotpolypigen Gorgonien bekommen einen hellgrauen Körper mit roten Tuberkeln. Bild: Shutterstock

Und solche auf gelbpolypigen Korallen entwickeln einen gelblichen Körper mit (mehr oder weniger) orangen Tuberkeln. Bild: Shutterstock

Dabei kommt es überhaupt nicht darauf an, welche Farbe die Eltern hatten. Cool, oder? Bild: Shutterstock

Wie gut Pygäen-Seepferdchen getarnt sind, seht ihr hier:

So, das war es vom Pygmäen-Seepferdchen. Weiter geht es mit dem Tagesthema:

Wer hat diesen Höllenvogel beschworen? Bild: Imgur

Das berühmte Meme als Hunde-Edition. Bild: Imgur

Und plötzlich sieht man ganz klar, dass Vögel von Dinos abstammen. Bild: Imgur

Die warten definitiv auf jemanden. Bild: Imgur

Was sie damit wohl vor hat? Bild: Imgur

Ihr Vater war wohl Godzilla. Bild: Imgur

... fuck ... Bild: Imgur

... with me! Bild: Imgur

Ah ja, nur eine Höllenziege. Überhaupt nicht gruselig. Bild: Imgur

«Ich habe nein gesagt! Das ist mein letztes Wort!» Bild: Imgur

