Nix Corona, nix COVID-19 hier. Einfach nur die süssesten Tiere der Woche

Sergio Minnig Sergio Minnig Folge mir Entfolgen

Die zweite Woche als Praktikant und schon den kompletten Druck der Cute News auf meinen Schultern. Ich hoffe, ich werde euren Erwartungen und derer des «Godfather of Cute News», Pascal Scherrer, gerecht. Aber was will ich euch hier unnötig zutexten, los geht's!

Diesen Gesichtsausdruck, und nur diesen, will ich von euch in den nächsten Minuten sehen. bild: imgur

Ohhh ... ein Baby-Tapir! bild: imgur

Und gleich noch eins bild: imgur

Wie ist bei euch die Stimmung bis jetzt?



So ... bild: imgur

... oder doch eher so? bild: reddit

Ist es nicht süss?! Gerade mal zwei Stunden alt, das kleine Nilpferd. Oder sagen wir «Nilpfe»? bild: reddit

Fast unvorstellbar, dass es eines Tages so aussehen wird: bild: imgur

Bei diesem Blick kann man ihm ja fast nichts abschlagen. bild imgur

Home, Tweet Home. bild: reddit

«Es ist soooo flauschig!» bild: reddit

VORSICHT: Nur für diejenigen unter euch, welche auch Schlangen süss finden können. Für alle anderen: Einfach weiterscrollen. bild: imgur

Falls du nicht zu Schlangen-Liebhabern gehörst, es aber trotzdem nicht sein lassen konntest, auf das Bild zu klicken: Hier etwas, um den Schock wieder auszugleichen: bild: imgur

Der Beweis: Nicht alle australischen Tiere wollen dich töten. Bild: imgur

«Barry» ist mit seiner Frisur voll im Trend. bild: instagram

Apropos Frisur: BILD: REDDIT

Wenn man es nur lange genug anschaut, hört man das Kätzchen sogar schnurren. bild: imgur

Wie sehr magst du Tiere? Ich liebe Tiere! Ich habe einen ganzen Bauernhof Zuhause. Meine Loyalität gilt ganz allein meinem Haustier. Tiere sind mega süss, aber es reicht mir, sie in den Cute News zu sehen. Tiere?! Näh, geht gar nicht. Ich frag mich, wie ich überhaupt auf diesem Artikel gelandet bin.

«Bitte spiel mit mir!» bild: imgur

Besitzer: Da kannst du schauen, wie du willst, es gibt keine Leckerlis mehr!



Kätzchen:

bild: reddit

«Ähm, Sie, sorry aber eh, das find ich gar gar net luschtigh.» bild: imgur

Ent-lich schlafen.

(Okay, sorry! Der war ganz flach ...) bild: imgur

Man möchte sie doch einfach nur in den Arm nehmen. bild: reddit

Wenn man genau hinsieht, erkennt man auf dem Bild sogar ein Hündchen. bild: reddit

Verspielter kleiner Otter. bild: imgur

That ass 😍 Die Biene zeigt sich von ihrer besten Seite. bild: reddit

Genung von Cute New? Soll ich aufhören? bild: imgur

Okay, weiter gehts mit diesem motivierten Quokka. bild: reddit

Und gleich noch ein Quokka, diesmal mit Baby. bild: reddit

Ich wünschte, ich wäre auch nur halb so cool. bild: reddit

Eine Hand voll Glück. bild: imgur

Dieser kleine Kerl weiss, dass er geduldig sein muss.

Die Geduld hat sich gelohnt. bild: imgur

Das Schlecht-Wetter-Modus-Gesicht bild: reddit

«Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.»

– Henry Ford bild: reddit

«Ich häng hier nur so rum» bild: reddit

Der grosse Endkampf gegen die Klaue: bild: imgur

Und beim letzten Bild etwas, um meinen Gemütszustand nach dem ersten grossen Artikel zu beschreiben *hundemüde*: bild: watson

So meine Freunde, das wars. Danke euch allen, die es bis hier nach ganz unten geschafft haben und den kompletten Weg mit mir gegangen sind. Ich hoffe, ich konnte Pascal gebührend vertreten. Geniesst das Wochenende!

BONUS! Für die, deren Cutness-Bedürfnis noch nicht gestillt ist: Vollbildmodus aktivieren, sound on, zurücklehnen und entspannen

Eine Stunde mit Lil Bub vor dem Kamin quelle: youtube

