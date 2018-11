Spass

Ecuadors Tierwelt ist voller lustiger, seltsamer und süsser Tiere



Zeit für süsse Tierbilder – heute mit einem Special 😍

Cute news, everyone! Wir alle mögen ja Capybaras, Tapire, Lamas, Alpakas und natürlich Otten. Und wisst ihr, wo es die alle gibt? In Ecuador!

Umfrage Hast du das gewusst? Nein.

Ja.

Wie auch immer.

Abstimmen 2 Votes zu: Hast du das gewusst? 0% Nein.

0% Ja.

0% Wie auch immer.

Wie ich gerade rausgefunden habe, gibt es in dem südamerikansichen Staat noch so einiges an interessantem Getier – darum gibt es heute ein Ecuador-Special.

Beginnen wir mit diesem Vogel hier. Er hat ein ganz spezielles «Feature». Bild: Wikipedia

Und zwar: bild: wikipedia

Daher auch der äusserst passende Name «Blaufusstölpel». Bild: Imgur

Noch besser dürfte euch sicher der englische Name gefallen: Blue Footed Booby. bild: imgur

Wenn sie noch etwas kleiner sind, sehen sie ein bisschen aus wie Ausserirdische aus einem Videospiel. Bild: Imgur

Eines meiner absoluten Lieblingstiere lebt auch in Ecuador.

Der Nasenbär. Bild: Imgur

Ist ... Bild: Imgur

... er ... Bild: Imgur

... nicht ... Bild: Imgur

... super ... Bild: Imgur

Guckt euch nur seine Nase an! Bild: Imgur

Aber das war noch lange nicht alles. Ich habe noch so viele Tiere, die ich euch zeigen will.

Ich habe sogar extra eine Liste gemacht: bild: watson

Die Frage ist jetzt natürlich, wie ich weiter vorgehe.

Bring ich zuerst den Tapir? Bild: Imgur

Und wenn ja, welchen? Den Bergtapir? Bild: Flickr/Jean

Oder doch den Flachlandtapir? Bild: Flickr/Zweer de Bruin

Vielleicht einfach Baby-Tapire. Die gehen immer.

Oder ich zeige einfach das Bild, wo auch noch das Lama drauf ist? 🤔 Bild: Flickr/Froschmann

So hätte ich eine einfache Überleitung zu den Lamas. Die leben ja auch in Ecuador. Bild: Flickr/StillNoWhyDear

Dann könnte ich was mit lustigen Lamafrisuren machen. Bild: Flickr/Rocklin Lyons

Oder ich mach' eine lustige Lama-Slideshow. Gibt ja genug Bilder.

Moment. Ich habe ja noch dieses Tier hier. Bild: Flickr/Tim Strater

Sieht fast aus wie ein Lama, ist aber keines. Bild: Flickr/Victor Bautista

Es ist auch kein Alpaka. Da kommen die User nie drauf, um was es sich handelt. Bild: Flickr/Alexander Schimmeck

Umfrage Und dann könnte ich so eine Umfrage machen à la: Was denkst du, welches Tier ist das? Ein Alpaka

Ein Lama

Ein Vikunja

Abstimmen 2 Votes zu: Und dann könnte ich so eine Umfrage machen à la: Was denkst du, welches Tier ist das? 0% Ein Alpaka

0% Ein Lama

0% Ein Vikunja

Andererseits, sind Lamas nicht langsam langweilig? Hmm. Soll ich das zum Thema machen?

Umfrage Dazu könnte ich dann auch eine Umfrage machen: Findest du, dass Lamas langsam out sind? Ja.

Nein.

Und noch eine dritte, sinnlose Option, die dann eh alle anklicken.

Abstimmen 2 Votes zu: Dazu könnte ich dann auch eine Umfrage machen: Findest du, dass Lamas langsam out sind? 0% Ja.

0% Nein.

0% Und noch eine dritte, sinnlose Option, die dann eh alle anklicken.

Puh. Was nehm' ich denn jetzt?

Der Andenfuchs wäre doch was. Fuxen habe ich schon lange nicht mehr gezeigt. Bild: flickr/flavio Camus

Fragt sich, ob ich da genug Bilder finde. Bild: Flickr/Sergio Otarola

Soll ich schreiben, dass er auch Andenschakal genannt wird? Bild: flickr/samuel

Er sieht ja schon ein bisschen schakalig aus. Ist schakalig ein Wort? Nein. Ach egal. Bild: Wikipedia

Ach, ich mach einfach mit ein paar Capybaras weiter. Die hängen ja auch in Ecuador rum.

Wieso gucken Capybaras eigentlich immer so skeptisch? Bild: Flickr/Masaki Tokutomi

Kleines Gimmick für zwischendurch. bild: imgur

Capybaras bringt nichts aus der Ruhe. Bild: Imgur

Gar nichts. Bild: Imgur

Also wirklich überhaupt nichts. Bild: Imgur

Capybaras sind definitiv die Tierform dieses Emojis: 😎 Bild: Imgur

Nur wenn ein Jaguar auftaucht, werden sie vermutlich etwas nervös. Bild: Imgur

Aber vor Jaguaren sollte man sich auch wirklich in Acht nehmen:

Da wirkt der etwas kleinere Ozelot schon viel netter. Bild: Imgur

Und wie süss erst die klitzekleinen Baby-Ozelote sind. Bild: Imgur

Aber auch die ausgewachsenen Exemplare sind herzallerliebst. Also zum Anschauen. Es sind immer noch Raubkatzen. Bild: Imgur

Um nochmals auf den Jaguar zurückzukommen: Er ist nicht der einzige, der sich mit Kaimanen anlegt.

Auch Riesenotter tun es! Bild: Screenshot Youtube

Aber grundsätzlich sind auch die Riesenotter und südamerikanischen Fischotter immer gut drauf. Bild: Flickr/tuftedear

Und was trifft man sonst noch so im Wasser in Ecuador an? Sehr vieles. Unter anderem:

Und natürlich Flamingos. Also dort, wo das Wasser eher seicht und salzig ist. Bild: Giphy

Viel interessanter finde ich aber sie hier:

Warum sie so heisst, dürfte klar sein. Bild: Flickr/Javier Abalos

Nebst der Pinocchio-Echse treiben sich auch jede Menge kuriose Raupen im Regenwald von Ecuador herum:

Aus den Raupen wird dann unter anderem sowas wie dieser Nachtfalter hier: Bild: Flickr/Andreas Kay

Und auch ihn hier findest du in Ecuador: Bild: Imgur

Den Tagschläfer ... Bild: Imgur

... oder Potoo. Bild: Imgur

So einen Hundeblick kriegt nicht einmal ein richtiger Hund hin. Bild: Imgur

So, meine Lieben.

Es ist Zeit, zu gehen. Bild: Giphy

Mit diesem frechen Brillenbär verabschiede ich mich für diese Woche. Bild: Imgur

Noch ein paar herzige Fleden und Flunden als runder Abschluss:

Wie dieser Hund hilft, Fledermäuse im Tessin zu retten: Video: srf

