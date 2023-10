Cute News – diese Ausgabe darfst du ja nicht verschlafen!

Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.

Was sind die Cute News?

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!

Okay, irgendwie ja schon, aber eigentlich auch nicht ... ach, ihr wisst, was ich meine.

Heieiei ... Corina hat Ferien und wir hätten es fast verschlafen, für sie die Vertretung zu machen. Das muss vermutlich an der Herbstmüdigkeit liegen, die das Aufwachen am Morgen aktuell sehr schwierig macht. Die Herbstmüdigkeit hat aber nicht nur uns fest im Bann, sondern auch die Tierwelt.

Cute News, everybody!

