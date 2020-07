Spass

Vorsicht! Dieser Beitrag könnte bei dir gute Laune verursachen!

Cute News everyone!

Gewisse Leute mögen behaupten, es sei Sommerloch. Nicht so bei den Cute News. Es gibt sogar mehr zu sehen denn je. Also fangen wir doch gleich an.

Und zwar mit diesem Fuxen-GIF. gif: giphy

Wie man Frauchen eine Freude bereitet: gif: gifer

Mutigstes Kätzchen der Welt. gif: giphy

Wer kennt den Film? gif: wifflegif

Wenn du umziehst und du deine neuen Nachbarn das erste Mal siehst. bild: imgur

Konsequent oder einfach nur stur? gif: GIFER

Zu verkaufen: total nutzlose Katze. bild: imgur

Süsse Baby-Ige? Gruselige Baby-Ige? Entscheidet selbst! gif: Gifer

Enthusiastischer Baby-Fant. gif: giphy

Tiere spielen halt schon gerne:

Sportliches Baby-Kätzchen. gif: giphy

So lässt man sich gerne Pizza liefern. Bild: Imgur

Knuddelnde Baby-Otten. gif: giphy

Ja, das ist definitiv ein männlicher Hund. gif: imgur

Lemurknäuel für zwischendurch. bild. imgur

Jemand zuhause? gif: Imgur

Hab ich. Gut.

Wie man eine Chinche «gefügig» macht: gif: imgur

Gibt's hier irgendwelche Eselfans? Diese 12 Esel sind für euch:

Gut. Schluss mit den Eseln.

Dafür gibt's jetzt ein paar Fuxen:

Wenn du irgendwie das Gefühl hast, nicht dazuzugehören - aber es trotzdem versuchst. bild: imgur

Wie gewisse Leute aussehen, wenn sie versuchen, für ein Foto zu lächeln. bild: imgur

Weg da, ich regle das! Bild: Imgur

Deine Reaktion, wenn etwas zu gut ist, um wahr zu sein: bild: imgur

Kuscheln <3 gif: Imgur

Wenn dir Erwachsene als Kind einfach über den Kopf gestreichelt haben, weil du ja «so ein süsses Kind» warst. bild: imgur

Mindfuck: Level Hund. bild: imgur

Nachdem du dich entscheiden musstest, ob du abends ins Fitness gehst oder lieber eine Flasche Wein trinkst. bild: imgur

Für was hättest du dich entschieden? Den Wein. Den Wein.

Hunde Helpline. bild: imgur

Ist dieses Huhn hilfsbereit oder einfach nur dumm? gif: keepgif

Nun? Es ist natürlich hilfsbereit. Es ist dumm. Sooo dumm.

Vogel mit Orientierungsproblemen. gif: giphy

Für alle, die wissen, was ein Gimbal ist: gif: keepgif

Lass mich in Ruhe, heute bin ich eine Fledermaus. gif: giphy

Wenn eine Katze als Vogel wiedergeboren wird. gif: keepgif

Ausdauertraining für Geizhälse. gif: giphy

Schlauer Vogel: gif: keepgif

Mutprobe: Level Taube. gif: giphy

Obligatorisches Endlos-GIF zum Schluss. gif: giphy

(pls)

