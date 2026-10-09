Cute News

Volle Ladung Cuteness: 33 Tierbilder – nur für euch!

Caroline Mettler Folge mir

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Cute News, everybody!

Ich bin die Neue hier! Ab sofort übernehme ich das Zepter von Corina und beliefere euch jeden Freitag wie gewohnt mit den Cute News. Auch wenn ich ihnen meinen eigenen Pfotenabdruck verpassen werde, müsst ihr euch keine Sorgen machen: Die Tiere bleiben genau so herzig, lustig und manchmal absurd wie bisher!

Hier kommen die 33 besten Tierbilder der Woche. Viel Spass!

Die wohl herzigste Spinne der Welt.

Tick, Trick, und Track. Und wer ist der Vierte im Bunde?

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Schau mal, meine Krallen sind gefährlicher als deine!

Der Biber ist das zweitgrösste Nagetier der Welt.

Auf dem ersten Platz ist das Wasserschwein a.k.a. Capybara. Es wird bis zu 80 Kilo schwer! Was die hier wohl aushecken?

Von den Nagetieren zu den Beuteltieren: Der östliche Ringelschwanzbeutler ist in Australien zu Hause.

Schnarch!

Kleiner grosser Tollpatsch.

Ein niedlicher Flauschball, auch Schwanzmeise genannt:

Nächtlicher Besuch.

Mögt ihr noch oder auch schon sleepy?😴

Wieder wach werden, guten Morgen!

Hat dieser Doggo das schönste Zahnpasta-Lächeln? ...

… oder etwa dieser? …

... oder doch dieser?

Dieses Kerli lächelt auch ganz verschmitzt.

An dieser Katze ist ein Grosspapi verloren gegangen.

Dieses Vögeli wurde gerade noch rechtzeitig vor dem Rasenmäher gerettet.

Armes Gürteltier: Nach einem Lauffeuer geben Feuerwehrleute ihm zu trinken.

Hier sind weitere 35 Tiere, die Hilfe brauchten:

1 / 37 35 Tiere, die Hilfe brauchten quelle: boredpanda

Ein Baby-Präriehund – nicht zu verwechseln mit einem Erdmännchen.

Und da sind sie: ziemlich beste Freunde, diese Erdmännchen.

Es gibt immer den einen Frechdachs, der nicht warten kann.

Diese Pfoten😻

Tierische Good News 😍🦦

Eine Handvoll Häschen.

Ob das bequem ist?

Eine beleidigte Leberwurst.

Frisur oder Zunge der Woche?

Und als kleine Einführung zu mir: Mein absoluter Favorit im Tierreich – der Flamingo!

Bild: keystone

Flamingos wurden viele Jahre zu den Stelzvögeln gezählt, dann zu den Entenvögeln. Inzwischen werden sie als eigene Klasse mit sechs verschiedenen Arten angesehen.

Habt ihr schon mal einen Baby-Flamingo gesehen?

Flamingos sind mega sozial – sie leben zum Teil in riesigen Schwärmen von bis zu einer Million Tiere.

Im Sommer hat es manchmal sogar in Deutschland in der Nähe der niederländischen Grenze Flamingos. Dabei handelt es sich um die nördlichste Brutkolonie weltweit!

Das war's! Bis nächste Woche :)

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