So werben deutsche Metzgerinnen und Metzger für ihren Beruf 🍖🥩

So werben deutsche Metzgerinnen und Metzger fĂŒr ihren Beruf đŸ–đŸ„©



bild: facebook/oskar.zeeb/montage

So werben deutsche Metzgerinnen und Metzger fĂŒr ihren Beruf đŸ–đŸ„©

Elisabeth Kochan / watson.de

Manche Berufe haben seit jeher den Ruf, «sexier» zu sein als andere. Und so kommt es, dass man beim Kauf eines Wandkalenders sicher auch eher einen finden wird, der sich «Brandheisse FeuerwehrmÀnner» nennt als einen mit dem Titel «Erotische Versicherungsvertreter» (ein dickes Sorry an alle Versicherungsvertreter).

Ein Metzger ist jetzt aber drauf und dran, fĂŒr immer zu revolutionieren, welche Berufe wir als «sexy» betrachten – und lĂ€sst uns mit einem Kalender Fleisch und Fleischer in einem ganz anderen Licht sehen.

Das Ziel? Metzger-Nachwuchs zu finden.

Mit dem Kalender «Oskars 24» versucht die Metzgerei Zeeb in Reutlingen, Baden-WĂŒrttemberg, Nachwuchs fĂŒr den Job zu gewinnen. Es ist schon der zweite Kalender. Bereits 2015 posierten Mitarbeiter aus dem Verkauf und der Produktion halbnackt vor der Kamera. Diese neue Edition ist nicht ganz so (tier-)fleischlastig und hat jeden Monat je ein mĂ€nnliches und weibliches Model parat.

Gleichzeitig hat die Idee aber einen weiteren guten Zweck.

Der Erlös soll nur die Produktionskosten abdecken – der Rest wird an wohltĂ€tige Einrichtungen gespendet. Schliesslich will sich die Metzgerei Oskar Zeeb mit den Fotos keine goldene Nase verdienen, sondern werben – fĂŒr Fleisch, fĂŒr den Beruf, und natĂŒrlich fĂŒr sich selbst. DafĂŒr hat GeschĂ€ftsleiter JĂŒrgen Zeeb extra eine PR-Managerin angeheuert, die jetzt auch auf Facebook und Instagram die Werbetrommel fĂŒr den Metzger-Beruf rĂŒhrt.

Sicher, der Job ist hart – aber abschreckender ist wohl der Irrglaube, man töte den ganzen Tag lang nur Tiere.

Tut man nĂ€mlich – zumindest in diesen kleinen Betrieben – nicht. «Das Nachwuchsproblem haben wir auch, weil viele gar nicht wissen, was man in der Fleischerei eigentlich macht, dass man zum Beispiel auch viel ĂŒber Kulinaristik und VeterinĂ€rwissen lernt», erzĂ€hlt JĂŒrgen Zeeb gegenĂŒber jetzt.de.

Na, Appetit bekommen?

Und wer hat je behauptet, Metzger sei ein unÀsthetischer Beruf...?

