Candy Crush - Schuld an dicken Menschen

Mario Kart - Schuld an den Verkehrstoten

Farmville - Schuld an Monokulturen

Sim City - Schuld an den Mietpreisen

Moorhuhn - Schuld am Moorbrand in Meppen



DANKE HORST, ES MACHT ENDLICH ALLES SINN!!!#Gamerszene #CSIIngolstadt