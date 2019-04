Spass

Digital

30 Jahre Game Boy! Diese Dinge kennst du nur, wenn du früher Game-Boy-süchtig warst



30 Jahre Game Boy! Diese Dinge kennst du nur, wenn du früher Game-Boy-süchtig warst

Am 21. April 1989, also vor genau 30 Jahren, wurde die populäre Handheld-Konsole von Nintendo in Japan veröffentlicht. Über 118 Millionen Mal wurden der Game Boy und der Game Boy Color verkauft und haben so einige Kinder- und Jugendjahre geprägt.

Hier also ein Listicle für alle, die damals zu den glücklichen Game-Boy-Kindern gehörten.

Du wirst diesen Tag nie vergessen, an dem du ENDLICH einen Game Boy geschenkt bekamst. bild: imgur

Wenn ihr nur einen Game Boy in der Familie hattet, und du das kleinere (schwächere) Familienmitglied warst, «durftest» du zuschauen. bild: imgur

DAS war die pure Befriedigung: gif: giphy

Den grössten Spass hattet ihr allerdings, wenn jemand ein Link-Kabel besass, und ihr gegeneinander «Tetris» spielen konntet. Oder «Pokémon». bild: wikimedia

Diesen Teil von «Super Mario Land» hast du tausend Mal gespielt. Mindestens.

​ gif: giphy

Die Panik war gross, wenn die Batterien leer waren, und Mami keine neuen parat hatte. bild: ebay

(Alter, heute unbrauchbarer Lifehack: Manchmal klappte es mit nur zwei neuen Batterien.)

Nur die Coolsten in deinem Freundeskreis hatten Game-Boy-Gadgets wie diese Lupe. bild: imgur

Aber leider warst du – wie die meisten – nicht cool (oder reich) genug dafür. bild: imgur

Von dieser krassen Tasche für alle deine Gadgets wollen wir gar nicht erst anfangen. bild: imgur

Dieses Problem:

Ausser du hattest sowas hier: bild: imgur

Dieses Bild lässt dein Herz heute noch höher schlagen: bild: reddit

Und:

Du wusstest, dass man den Game Boy nur etwas neigen musste, damit man den Sprung im Spiel überlebte. ;-) gif: imgur

Und jetzt wollen wir wissen: Welches war dein Lieblingsspiel?

Die Autorin fängt an: bild: amazon

Ich hatte es leider nie selbst. :-(

Abonniere unseren Newsletter