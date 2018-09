Spass

eBay-Verhandlungen des Grauens



«Was letzte Preis?» – bei diesen eBay-Verhandlungen kriegst du die Krise

Elisabeth Kochan / watson.de

eBay-Kleinanzeigen sind eine tolle Sache – wenn sich doch bloss nicht so viele seltsame Kreaturen im Internet rumtreiben würden.

In der Theorie klingt es super: Du tippst ein, was du kaufen willst, versprichst einem Verkäufer eine gewisse Summe und holst dir das Produkt dann ab. Easy. Wenn es die Käufer den Verkäufern nur nicht manchmal so verdammt schwer machen würden ...

Schön für dich!

Warum will der zu mir nach Hause?!

Servus, Joe ;-)

Im Ernst?!? Ist #Ebay #Kleinanzeigen jetzt das neue #Tinder?

Ein bisschen mehr Mühe, bitte!

Gib doch nicht so an.

Bonuspunkte für «Was ist der letza praice?»

Komm doch! Komm doch!!

Er ser traurik dan.

Komm, sei doch so nett.

Well, that escalated quickly ...

Reissen Sie sich mal zusammen, Sie Lustmolch!

Öhh ... Nein, danke.

Wenigstens hat er sich entchuligt.

Hör auf, mir zu drohen!

Willkommen bei Tinder.

Hartnäckig währt am längsten.

Guter Deal!

Dasselbe auf Facebook:

Wenn nicht «Sie», dann eben «du».

