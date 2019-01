Spass

Dschungelcamp

Dschungelcamp Tag 8: Alles, was du wissen musst



Gisele motiviert, Doreen emotional – und der Star mit der grössten Haarpracht ist raus!

Joseph Hausner / watson.de

Wir schreiben Tag 8 im Dschungelcamp. Genauer gesagt: den Tag der Wahrheit.

Wahrheit Teil 1: Auch im Camp (watson tut es seit Tag 1) sprechen sie heute über das, was bislang keinem aufgefallen war: Domenicos mysteriös-imposante Haarpracht...

Und Wahrheit Teil 2: Die Karten werden offen gelegt! Der erste «Promi» muss das Camp verlassen.

Doch wir beginnen einmal mehr mit unserer täglichen Dosis Gisele.

Die Dschungelprüfung

Heute hat La Gisela also den ewigen Rekord geknackt. Sie hat die meisten Dschungelprüfungen EVER und aller Zeiten, die noch kommen werden, gemacht. Also sie ging zumindest zu den meisten hin. Im Schulzeugnis hätte gestanden, sie war «stets bemüht». Wobei. Nein, das stimmt nicht.

Doch heute, so viel vorab, war ALLES anders! In «Schloss mit lustig» musste Gisele sich nacheinander in fünf XXL-Felsbrocken einschliessen lassen und die Sterne mittels Zahlencodes aus den Boxen darin holen. Mit dabei: zehntausende (sagt zumindest RTL) Dschungelkrabbeltierchen.

RTL hat keine (vermutlich geringen) Kosten gescheut, um Giseles eventuell vorhandenen Adrenalinspiegel in die Höhe zu schiessen lassen – und deswegen Breitbrust-Brüllaffen Thorsten Legat engagiert. Zur Erinnerung: Ex-Fussballspieler, war auch schon im Dschungelcamp, schrie dort ständig KASAALLAAA!

Können Körpersprachen unterschiedlicher sein? bild: tv now / stefan menne

Legat macht, was Legat eben kann. MOTIVIEREN DURCH LAUTSTÄRKE. (denkt euch dramatische RTL-Musik dazu) «Schau mich an, gib dir einen Ruck, mach die Arschbacken auf, geh da rein, und mach nur eins: dich beweisen!»

Wir wissen nicht, welche neuronalen Effekte das in Gisele ausgelöst hat, aber irgendwie scheint das Gebrülle geholfen zu haben. Das Mimosen-Model motzt nur minimal – und lässt sich berieseln...

bild: tv now / stefan menne

Kakerlaken und Mehlwürmer, Grillen und stechende grüne Ameisen, Melasse und Federn. Gisele, gefedert und geteert, nimmt all das quasi gottgegeben hin und holt sieben Sterne. Wuhu!

Heulen oder hysterisch freuen, dazwischen kennt Gisele bekanntlich nix. Und so kommt es nach der Dschungelprüfung zu diesen nachhaltig verstörenden Szenen.

bild: tv now / stefan menne

bild: tv now

Die Dschungel-Beichte des Tages:

Doreen spricht über ihre verlorene Liebe, den lieben Tobi, und darüber, was in ihrem Leben so schief lief. Am Lagerfire, zu Lowfire gewandt, gesteht sie, dass sie «immer nur Arschlochtypen» toll findet und stattdessen mit Tobi brach, der «immer lieb zu mir ist und mich geliebt hat».

«Ich habe Tobi so wehgetan, er hätte sich eine Familie gewünscht, eine Frau mit Kind. Wo alles so läuft, wie es im Bilderbuch steht. Ich habe es ihm kaputt gemacht.»

bild: tv now / stefan menne

Es sind emotionale Dschungel-Momente (nur Leila sagt mal wieder fast nichts). Doreen gesteht vor laufender Kamera, dass sie ihren Ex-Freund noch immer liebt. Und dass sie Scheisse gebaut hat. Uff.

Tobi Tobi Tobi, wer ist jetzt dieser liebe Tobi? Wir haben knallhart nachrecherchiert (einmal gegoogelt, damit ihr es nicht tun müsst.) Es handelt sich um diesen Mann.

Tobias Guttenberg, Modellbaumeister und Vater von Doreens Sohn. Doreen Dietel wieder Single: "Ich will einen Liebhaber" Fünf Jahre hielt ihre Beziehung, jetzt ist es aus zwischen der ehemaligen "Dahoam is Dahoam"-Darstellerin Doreen Dietel und ihrem Freund Tobias Guttenberg https://t.co/5UuoJGsLGO pic.twitter.com/uHJHiMy6jb — Gala (@gala) August 15, 2018

Top:

Es fällt uns schwer, das zu sagen, aber ja: Gisele war tapfer in der Dschungelprüfung.

Doreen: hat Sympathiepunkte mit ihrem selbstkritischen Rückblick auf ihr Leben gesammelt.

hat Sympathiepunkte mit ihrem selbstkritischen Rückblick auf ihr Leben gesammelt. Sybille spült konsequent weiter ihr Zeug ab, als Currywurst-Chris sich den Fuss verstaucht. Das ist die Stringenz, die ein Z-Promi in sein Leben bringen muss. Immer weitermachen, Sybillchen, immer weiter! Dschungel wirkt!

spült konsequent weiter ihr Zeug ab, als Currywurst-Chris sich den Fuss verstaucht. Das ist die Stringenz, die ein Z-Promi in sein Leben bringen muss. Immer weitermachen, Sybillchen, immer weiter! Dschungel wirkt! Domenicos Haar-Geheimnis. Endlich spricht das Camp mal darüber. Sind diese gigantischen Haarmengen überhaupt echt? Im Dschungel brodelt die Gerüchteküche... Evelyn verplappert sich. «Alles ist Vergangenheit. Auch die Haare sind Vergangenheit.» Am Ende verweigert sie gar den Kommentar, und das heisst was.

Service-Hinweis: unseren traditionellen Domenico-Frisuren-Witz findet ihr wie immer weiter unten. Plus weitere Domenico-News... bild: tv now

Flop:

Giseles Vater . Klein-Gisela erinnert sich: «Ich habe so viele Mäuse gezüchtet, dass ich von meinem Vater gezwungen wurde, sie in der Natur auszusetzen.»

. Klein-Gisela erinnert sich: «Ich habe so viele Mäuse gezüchtet, dass ich von meinem Vater gezwungen wurde, sie in der Natur auszusetzen.» Bastian Yotta. Seine Kommentare nach Giseles gelungener Legat-Prüfung zeigen: Er nimmt sein Gecoache wirklich ernst. Oh. Das tut uns irgendwie leid.

Seine Kommentare nach Giseles gelungener Legat-Prüfung zeigen: Er nimmt sein Gecoache wirklich ernst. Oh. Das tut uns irgendwie leid. Tommi Piper. Er ist einfach so... eklig. Allein für seine «vom feinsten»-Sprüche über Doreens Körper gehört er in den Kakerlakensarg. Und Klappe zu.

Er ist einfach so... eklig. Allein für seine «vom feinsten»-Sprüche über Doreens Körper gehört er in den Kakerlakensarg. Und Klappe zu. Leila ist angeblich als Kind dreimal von der Schule geflogen. Wir fragen uns: Wie bist du seitdem so langweilig geworden?

... bild: tv now

Was keinem auffiel:

IHR SEHT ES DOCH AUUUUUUUCH!

Wir stellen vor: DoMosico BurDaisy. bild: watson

Das Camp verlassen muss:

Domenico! Ihn haben die Zuschauer als Erstes rausgewählt. Und wir so: WHAAAAT? Definitiv eine Überraschung. Für Zunder hat Domenico ja gesorgt im Camp. Und vor allem: Er hat uns täglich Stoff für neue Frisuren-Witze geliefert. Wir sind schockiert. Und fragen uns: Wie geht es jetzt weiter?

Was wir auch noch gerne wüssten:

Sind Domenicos Haare nun echt oder nicht? Jetzt kann er es doch sagen...

Warum war Peter Orloff auf einmal so gerührt, dass er geheult hat? Sorry, wir haben's nicht kapiert.

Wird Evelyn wirklich schlauer, wenn man ihr mehr zu essen gibt? («Wenn ich mehr Nährwerte in mir drin hätte, hätte ich alles gewusst. Weil man nix isst, wird man hier dumm»)

Kommen Doreen und ihr Ex Tobi wieder zusammen? Wir wünschen es ihnen! Und Grauhaar-Chauvi Tommi Piper soll sich bitte fernhalten. Dankööö!

Kommen Gisela und Thorsten Legat zusammen?

Hier, weil es so schön war, nochmal: bild: tv now / stefan menne

