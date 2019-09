Moll, das verhebet! – 21 Menschen, die Probleme mit simpler Brillanz beheben

Spass

Das Leben ist eigentlich nur ein zeitlicher Abschnitt, in dem ein Problem nach dem anderen behoben wird. Oder so. Jedenfalls schadet es sicherlich nicht, wenn wir unsere Scheuklappen etwas aufreissen und den Problemen kreativer begegnen.

Es braucht nicht viel, bis ein Problem entsteht. Gerade in unserer Wegwerfgesellschaft, in der Produkte aufs Scheitern in absehbarer Zeit getrimmt scheinen. Was wir dadurch vergessen, ist, dass die meisten dieser Probleme eigentlich simpel zu beheben wären. Eben. Konjunktiv.

Die folgenden 21 Bilder zeugen von Menschen, die sich vom Konjunktiv getrennt und Dinge schlicht und simpel behoben haben. Auch wenn es empfohlen wird, diese «Hacks» nicht nachzuahmen, so geben sie vielleicht ein bisschen Inspiration. Oder immerhin seichte Unterhaltung für einen guten Start in den Tag.

Es gibt keine kaputten Fahrräder, es gibt nur zu wenig Vorstellungskraft: Bild: imgur

Nicht die Brille ist von schlechter Qualität, sondern deine Lösungsansätze: Bild: imgur

Die Antwort auf die Frage, was du mit all den 48 gesammelten 3D-Brillen machen könntest: Bild: reddit

«Ich hänge den Beamer an die Decke, sobald ich eine gute Bohrmaschine zur Hand habe» ist ab jetzt keine valide Ausrede mehr: Bild: imgur

Stinkende Schuhsohlen – Symptom einer beschränkten Lösungsorientierung: bild: imgur

Elektro-Zahnbürste kein Akku mehr? Na und? Bild: imgur

Krawattennadeln sind letztlich nicht mehr als eine Frage der Kreativität: bild: imgur

Kein Bad nehmen, weil der Wasserhahn der Wanne nicht mehr geht, ist in etwa dasselbe, wie vor dem Startschuss bereits aufgeben: Bild: imgur

Selbiges gilt für Duschen: Bild: imgur

Wie sollen sich dir denn Tür und Tor öffnen, wenn du bei der Türklinke bereits an den Anschlag kommst? bild: imgur

WC-Rollen-Halter kann auch als Teil der Ingenieurskunst betrachtet werden: bild: imgur

Licht ist Licht. Keine Ausrede: Bild: imgur

Sich vom Regen bezwingen lassen? Einfaltspinsel vielleicht: Bild: imgur

Dito ... Bild: imgur

Manchmal muss auch einfach der Schein das Sein bewahren: Bild: imgur

Es gibt nicht zu wenige Schüsseln, es gibt nur zu wenig Einfallsreichtum: bild: imgur

Es ist nicht der Auspuff, der zu tief hängt, sondern dein Horizont: Bild: imgur

Auch der Garten soll, nein, darf nicht unter deiner Einfallslosigkeit leiden: bild: imgur

Waschmaschinen mit Türdefekt sind Spielwiesen für den konstruktiven Geist: bild: imgur

Ein Kratzer ist eigentlich nichts anderes als eine Chance: Bild: reddit

Wer kein Boot hat, hat einfach zu wenige Ideen: Bild: imgur

