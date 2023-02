24 Bilder, bei denen du kaum glauben kannst, dass es Zufall ist

Es gibt im Internet Bilder, bei denen du nicht sicher sein kannst, ob sie zufällig entstanden sind oder so geplant waren. Sie sind so unglaublich, dass es fast nicht sein kann, dass so viel Zufall im Spiel war. Eine definitive Gewissheit werden wir wohl nie bei allen Bildern haben, dennoch: Unterhaltsam sind sie allemal.

Bei aller Tragik hätte die Marketingabteilung es nicht besser planen können.

Allein die Wahrscheinlichkeit, so einen Teller auf dem Tisch zu haben, ist winzig.

Sowas muss man doch planen ...

Bus Nummer 222 am 22.02.2022 um 22.22 Uhr.

Zufall? Oder plant da jemand die Übernahme der Weltherrschaft?

Apropos Weltherrschaft:

Wir würden es uns ansehen.

Wie die beiden Läden wohl zueinander stehen?

Das kann nichts Gutes bedeuten.

Wem steht es besser?

Wenn du zufällig genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist.

Bild: reddit

Wer genau hinsieht, erkennt in diesem Bild eine Frau.

Ob es die Pfanne gratis zur Küche dazu gab?

Warum ist dieses Bild so zufriedenstellend?

Es wäre weniger unheimlich, wenn es nicht in einem Hotelzimmer wäre.

Ob sie ihn jemals gefunden haben?

Wurde bestimmt als Set verkauft.

Und dann hat auch noch jemand zufällig ein Foto davon gemacht. 😱

Bild: reddit

Statt es zu fotografieren, sollte die Person besser die Polizei rufen!

Bild: imgur

Wie du merkst, dass dich das Schicksal hasst.

Bitte, lass es nicht dieselbe Person sein.

Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, Kerzen in der Farbe deiner Nägel zu finden?

Das perfekte Foto existiert ni...

Ob ihr das rote Auto auch gehört?

Wir würden ja gerne wissen, welche Tafel zuerst beklebt wurde.

«Wo ist Papa?»

«Sperarmint Rhino Gentelmen's Club.»



Kaum zu glauben, dass dieses Muster tatsächlich zweimal verwendet wurde.

(smi)