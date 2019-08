Spass

15 Menschen, die glauben, dass ihnen niemand zusieht, und dir so den Tag versĂŒssen

Dieser Artikel ist jenen kostbaren Momenten gewidmet, in denen wir glauben, fĂŒr einen Moment mal nicht den gesellschaftlichen Konventionen entsprechen zu mĂŒssen.

Dein Po beisst, aber du darfst ihm nicht mittels Kratzen Abhilfe verschaffen. Deine nasale Luftzufuhr wird empfindlich von einer Popel-Masse gestört, aber du darfst sie nicht herauskratzen. Dein Zwerchfell zuckt, aber du darfst ob des schwarzhumorigen Witzes nicht ins Lachen verfallen. Wieso? WEIL ES SICH NUN MAL NICHT GEHÖRT. Pfetellinomal.

Zum GlĂŒck gibt es einzelne, kostbare Augenblicke in unserem Leben, in denen wir alleine sind und uns so verhalten können, wie es UNS und nicht «dEr GeSeLlScHafT» passt. Aber manchmal ist der Schein des Alleinseins trĂŒgerisch. Und zack, ist unser Verhalten plötzlich wieder «komisch» ... Wie diese 15 Gifs und Bilder beweisen:

Der Klassiker: Endlich die Wohnung so putzen, wie sie es verdient hat, geputzt zu werden – weil man alleine ist. «Alleine». Gif: imgur

Wenn du ĂŒberall als Mr. Cool bekannt bist und du nicht auf gute Neuigkeiten reagieren darfst: Gif: youtube

Hunde brauchen Liebe. Mehr Liebe, als wir zeigen können, wenn andere zusehen ... gif: imgur

Ich Die meisten Jeder Mensch, im Auto, immer. gif: imgur

Wie wir TĂŒren öffnen, wenn niemand zusieht: Gif: imgur

Oder unser GeschÀft erledigen, so ganz alleine im Haus: Bild: reddit

«Ich mach keine BrĂŒcke ĂŒber die Feiertage wie alle anderen, kann dann viel konzentrierter arbeiten, wenn mich niemand stört»: gif: reddit

Wieso Ingo-Joschka beim BewerbungsgesprĂ€ch wirklich gesagt hat, dass er die FrĂŒhschicht problemlos auch alleine machen kann: gif: imgur

Nur weil niemand hinsieht, heisst das nicht, dass man Dingen keinen Respekt zollen muss. Zum Beispiel einer TĂŒr: Gif: reddit

Wenn alle im Meeting in Zweier-Gruppen smalltalken und du deine Möglichkeit witterst, weil du endlich unbeobachtet bist: gif: reddit

Wenn im leeren Pausenraum wieder mal «079» lĂ€uft, das du «mEgA KiNdIsCh» und «VoLl MaInStReAm» findest, wĂ€hrend du deinen KĂŒchendienst verrichtest: gif: imgur

«Ich mach heute Desklunch, damit ich noch kurz mit meinem Freund telefonieren kann :)» Bild: imgur

Wie wir mit «eminent wichtigen» Dokumenten und Aufgaben bei der Arbeit umgehen: gif: reddit

Wie wir essen, wenn es augenscheinlich niemanden in der NĂ€he hat, der sich ĂŒber deine Tischmanieren beklagt: gif: reddit

Und jetzt aus der Kategorie «In a nutshell»: Übernahme von Verantwortung nach Begehen eines Fehlers beim durchschnittlichen Menschen. gif: reddit

