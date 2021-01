Spass

Dumm gelaufen

19 Mal Trash erster Güte, damit wir uns alle ein wenig besser fühlen



Die letzten paar Monate haben es uns nicht einfach gemacht. Die Welt steht irgendwie ein wenig Kopf. Ist überhaupt noch auf irgend etwas Verlass? Sehr wohl: die unterste Schublade.

Wir leben in unruhigen Zeiten. Sei es aufgrund eines Virus oder politischen Hetzern oder sonst was. Die Corona-bedingte Verlagerung unseres Leben in die eigenen vier Wände isoliert uns, die Hetzerei verunsichert uns und sonst was tut das Übrige.

Es ist dennoch noch nicht die Zeit zu verzagen. Denn wir dürfen eines nicht vergessen: Niederer geht immer. Wer denkt, dass sich das gesellschaftliche Leben momentan in der untersten Schublade abspielt, dem sei in Erinnerung gerufen, dass es schlimmer ginge.

Auch wenn solche Bilder mittlerweile zu unserem Alltag gehören 🙃

Bild: EPA

Man will auch in Coronazeiten nicht die Katze im Sack kaufen, nicht wahr?

Wenn es beim Gewinnspiel auf der Cornflakes-Packung heisst, dass jede 100. Schachtel gewinnt und du zufällig 100 Schachteln im Laden findest:

Wenn dir das Leben (oder einfach die Polizei) Fussfesseln gibt, mach Mode daraus!

Uff.

Die Polizei von Lincoln: «Nicht cool: In deinem Auto auf einem leeren Parkplatz abhängen.



Noch weniger cool: Im Auto mit deinen Freunden Gras rauchen

und dich von der Polizei erwischen lassen.



Extra uncooler: Deine Mutter anrufen, damit sie dich holen kommt.



Super extra uncooler: Deine Mutter kriegt einen Strafzettel wegen Trunkenheit am Steuer, weil sie betrunken ankommt.»



Man kann drüber lachen. Oder sich ernsthaft ausmalen, welche Schätze darin verborgen liegen könnten 🤔

«Hallo. Leicht gebrauchter Kühlschrank. Funktioniert gut. Danke fürs Anschauen. Ich schleppe (den Kühlschrank, Anm. d. Red.). 50$ mit dem Essen. 25$ ohne das Essen.»

Für Menschen, die sich für diesen Kühlschrank interessieren, könnten auch diese gebrauchten UGG-Flipflops (gibt's so etwas wirklich?!) interessieren:

Oder doch lieber neue Flipflops aus dem Laden?

In Amerika haben sie nicht nur besondere politische Rituale, sondern auch besondere Bierhalter, wie es scheint:

Keine Angst, ist nur geleast.

Und ja, manchmal ist die Grenze zwischen Trash und Genie nicht ganz trennscharf ...

Schilder, bei denen wir uns fragen, wieso sie hier hängen:

«Tasten nicht mit den Genitalien drücken. Der Lift ist videoüberwacht.»

Dito.

«Toiletten sind 24/7 verfügbar. Bitte benützen Sie nicht den Abfalleimer als Toilette. Falls das weiterhin passiert, wird Ihr Solarium-Abo per sofort gekündigt. Danke fürs Verständnis.»

Der Moment, in dem du merkst, dass ein paar Franken mehr fürs Hotelzimmer doch keine allzu dumme Investition gewesen wäre:

Ein Bild, das so viele Geschichten erzählt:

Und? Wie sehr liebst du deinen Partner/deine Partnerin?

Da das letzte Bild etwas grenzwertig war, hier ein hübscher Hund:

Sie wollte doch nur zeigen, dass sie sich für die Elternschaft verbiegen wird!

«Kindergartenschulleiterin gefeuert, weil sie bei der Willkommenszeremonie an der Stange tanzte.»

Unsere einzige Hoffnung bleibt, dass die natürliche Selektion ihren Job zuverlässig macht.

«Ku-Klux-Klan-Anführer begannen, sich gegenseitig abzustechen, weil sie darüber stritten, wer von ihnen der grösste Rassist ist.»

Bis es aber so weit ist, wird es weiterhin mystische Bildsequenzen wie diese hier geben:

So. Ciao zäme.

Noch mehr Wundersames, das unsere Welt uns zu bieten hat:

(jdk)

