23 Kleinigkeiten, die dich durchaus zur Weissglut treiben (könnten)

Spass

Dumm gelaufen

23 Kleinigkeiten, die dich durchaus zur Weissglut treiben (k├Ânnten)



23 Kleinigkeiten, die dich durchaus zur Weissglut treiben (k├Ânnten)

An manchen Tagen braucht es nicht viel, um uns aus der Bahn zu werfen. Irgendwelche, augenscheinlich banale Nebens├Ąchlichkeiten, die einfach jenen Nerv treffen, der uns unweigerlich zur Weissglut treibt. Dies ist ihre Geschichte.

Sagen wir es so: Die wenigsten Menschen sind dazu geschaffen, 91-Grad-Winkel einfach zu akzeptieren oder Gleichg├╝ltigkeit gegen├╝ber flapsig anmutender Asymmetrie zu empfinden. Irgendwas in uns strebt stets nach Ordnung, System und Symmetrie. Ist dies nicht gegeben, kann das durchaus zu emotionalem Durchfall f├╝hren. Oder so.

Auch wenn die expliziten Formen dieser Trigger variieren k├Ânnen, so lassen sich dennoch bestimmte grundlegende Muster eruieren. Und so kommt es, dass die folgenden 23 Beispiele mit grosser Wahrscheinlichkeit allesamt der Kategorie ┬źGanz sicher nicht geil┬╗ entstammen. Viel ┬źSpass┬╗.

Vermutlich hat die Person, die diese Steckdose angebracht hat, die Arbeit mit dem klassisch nonchalanten ┬źAch, das sieht man mit der Zeit gar nicht mehr┬╗ gekr├Ânt ...

Geht's noch schlimmer?

... Jap, es geht noch schlimmer!

Schwer zu sagen, was es genau ist, aber hier ist einfach so viel falsch dran ...

Falls das Bild beim ersten Anblick noch kein unbehagliches Gef├╝hl in dir ausl├Âst, dann achte dich mal auf die Deckenbeleuchtung:

Ja gut, manche Menschen wollen einfach die Welt brennen sehen! ┬»\_(Ńâä)_/┬»

DVD-Hersteller: ┬źWir gehen unter! Wieso nur?┬╗



Auch DVD-Hersteller:



Dass so etwas nicht aufgeht, ist der endg├╝ltige Beweis, dass auf dieser Erde niemals so etwas wie Gerechtigkeit herrschen wird.

*Von der Karton-Entsorgen-ist-voll-geil-Lobby gesponsert*

So. Erst mal beruhigen. Mit einem entspannenden Schaumbad. Perfekt.

Eine simple Frage, die die Menschheit seit jeher besch├Ąftigt: ...

... WIESO? ­čÖâ

Bild: reddit

Ein Bild, das mich voraussichtlich zwei bis drei N├Ąchte wachhalten wird:

Hoffentlich ist im Mietrecht IRGENDWO vermerkt, dass das schlicht nicht legal ist. Wer ÔÇô WER ÔÇô macht sowas??!!

Wobei ... sowas d├╝rfte in einer fairen Welt eigentlich auch nicht m├Âglich sein.

Gut. Aber irgendwann ist dann auch mal genug. Ich meine ... Hallo?!

Falls es beim Ausgang so ein ┬źWie zufrieden sind Sie mit Ihrem Einkauf bei uns?┬╗-Teil hat, wird der rote Smiley aber so hart gedr├╝ckt, dass unsere Enkel noch davon erz├Ąhlen werden!

Wenn wieder mal jemand ┬źaLLeS GiBt┬╗, aber dabei keine Ahnung hat, um was es geht ...

┬źWegen der aufgrund von Covid-19 begrenzten Anzahl Sitzm├Âglichkeiten kann es sein, dass Sie gebeten werden, Ihren Tisch zu teilen. Danke.┬╗

Apropos Covid ... Freust du dich schon wieder aufs Reisen?

Nicht ideal, aber nicht tragisch.

Nicht ideal und tragisch.

Nicht ideal und beklemmend auf einem Niveau, das eigentlich verschreibungspflichtig sein sollte.

WLAN-Passw├Ârter in anderen Haushalten be like ...

Und nun zum traurigsten Gif des Jahres: Noppenfolie, die so konstruiert ist, dass sie NICHT. PLOPPEN. KANN.

So. Mir. reicht's.

Hier ganz seichte Unterhaltung, damit sich deine Nerven wieder etwas entspannen k├Ânnen:

(jdk)

DANKE F├ťR DIE ÔÖą W├╝rdest du gerne watson und Journalismus unterst├╝tzen?┬á Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterst├╝tze uns per Bank├╝berweisung

Ihr hattet einen Job! ­čÖä 1 / 21 Ihr hattet einen Job! ­čÖä Holy Shit: 9 Missgeschicke, die uns allen schon passiert sind Das k├Ânnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter