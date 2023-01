Freitag der 13. soll Pech bringen? Zumindest nicht diesen 19 glücklichen Menschen

Obwohl es einen Freitag, den 13. nur höchstens dreimal im Jahr gibt, fürchten sich viele vor diesem Datum. Denn wir wissen, dass dieser Tag gemäss Aberglaube Pech bringen soll.

Ob das jetzt effektiv so ist oder nicht, können wir nicht beurteilen. Was wir aber können, Glück in diesen Tag bringen. Und zwar in Form von GIFs. GIFs von Menschen, die so viel Glück haben, dass sie definitiv einen zweiten Geburtstag feiern können.

Nicht blinzeln, sonst verpasst du es.

Was so ein paar Zentimeter ausmachen können.

Zum Glück hatte er heute nicht den Schlender-Gang drauf.

Vielleicht auch nur eine mega coole Art einzuparken.

Skifans erinnern sich an diese Rettungstat mit knapp 120 km/h.

Das hätte definitiv eine unvergessliche Nacht werden können.

Des einen Pech ist des anderen Glück.

Ja, es war ein Trampolin.

Ist das jetzt Glück oder ganz viel Talent?

Ein ziemlich spektakuläres Überholmanöver.

Natürlich sind auch Tiere voll des Glückes.

Einen halben Meter von einer Tragödie entfernt.

Pech, dass er in die Lawine gekommen ist, Glück, dass er überlebt hat.

Der Imgur-User schreibt dazu: «Russland. In Chakassien löste sich eine Lawine direkt unter den Füssen des Skifahrers und riss ihn mit sich. Wie durch ein Wunder blieb der Mann am Leben und kann nun seinen zweiten Geburtstag feiern.»

10 Punkte für die Haltung.

Hast du es beim ersten Mal gesehen?😅

Was haben wir alle schon als Kinder gelernt? Immer zuerst nochmals nach unten schauen!

Ob er gerade ein Uber bestellt hat?

Wenn du die Nutzlast eines Liftes nicht beachtest …

Von wegen, «Alles Gute kommt von oben».

(smi)