Spass

Dumm gelaufen

Corona: Leute, die du im Ausgang bestimmt nicht vermissen wirst



Weniger Ausgang bedeutet weniger Leute treffen – auf diese Typen können wir verzichten

Erinnert ihr euch noch, wie es früher im Ausgang war? Keine Richtlinien und keine Einschränkungen – Freiheit pur. Und dann kam Corona ... Nun ist der letzte «klassische» Ausgang schon etwas länger her und wir fangen an, uns immer weniger an die frühere Wochenendroutine zu erinnern.

Natürlich wollen wir nicht, dass ihr den Ausgang, so wie er früher war, komplett vergesst. Darum widmen wir uns dem wichtigsten Thema im Zusammenhang mit dem Ausgang. Genauer gesagt: dem Alkohol den Leuten.

Der heuchlerisch Seriöse

bild: watson/shutterstock

Die Taxilaberin

bild: watson/shutterstock

bild: watson/shutterstock

bild: watson/shutterstock

bild: watson/shutterstock

Der Selbstüberschätzer.

bild: watson/shutterstock

bild: watson/shutterstock

Wie er denkt, dass er aussieht: bild: giphy

Wie er wirklich aussieht: bild: imgur

Der Nicht-Nein-Sagen-Könner

bild: watson/shutterstock

bild: watson/shutterstock

bild: watson/shutterstock

bild: watson/shutterstock

bild: watson/shutterstock

Der Nice Guy

Die Kiffer

BILD: WATSON/SHUTTERSTOCK

Der Undisziplinierte

Samstag frühmorgens: bild: watson/shutterstock

Sonntag frühmorgens: bild: watson/shutterstock

