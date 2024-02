Wir glaubten es auch kaum, aber: So schön kann Schimmel sein

Für die meisten von uns ist Schimmel negativ konnotiert – Gorgonzola-Liebhaber komplett ausgeschlossen. Denn normalerweise ist dort, wo Schimmel ist, etwas lange vernachlässigt worden und jetzt entstand etwas Gesundheitsgefährdendes daraus.

Dennoch müssen wir zugeben, dass mit Schimmel manchmal gewisse Gegenstände erst richtig interessant werden. Bevor wir aber weitere Worte verschwenden, lassen wir liebe Bilder sprechen.

Einfach schon im August schnitzen, dann ist er im Oktober ready.

Nicht nur Fleisch hatte mal ein Gesicht, neu auch Ananasse.

Ein Muffin, ganz nach van Goghs Geschmack.

Oder siehst du die Ähnlichkeit etwa nicht?

Van Goghs «Sternennacht», 1889. Bild: Wikimedia

Und wenn wir schon bei Kunst sind:

Kann natürlich auch einfach eine Tasche von Balenciaga sein ... 🙄

Die passende Story dazu:

Wer erinnert sich noch an die Trolle aus den 90ern?

bild: shutterstock

Dieses Haustier dürfte auch mal geschoren werden.

Schwarzer Schimmelpilz, der aus einer Schüssel mit Katzenfutter, die einige Wochen lang in Wasser lag, entstanden ist. Bild: reddit

Könnte auch einfach eine Wohnung aus den 80ern sein, als Teppich total angesagt war.

Schön sieht der Kürbis ja aus, aber essen würden wir ihn definitiv nicht mehr.

Da hat doch jemand im Winter das Fenster offen gelassen?

Sieht aus wie der erste Versuch aus einem 3D-Drucker.

Stell dir vor, jemand hält es für ein Stück Torte.

Da hat doch die Oma etwas für den Topfdeckel gehäkelt.

Der Reddit-User schreibt dazu: «Meine Freundin hat etwas Reis in diesem Topf gelassen und ihn in den hinteren Teil ihres Schranks gestellt. Das ist, was sie gestern gefunden hat.»

Immerhin keine Spinnennetze … 🤷‍♂️🤷‍♀️

Wenn das Kind am Ende des Schuljahres mit der Bastelarbeit nach Hause kommt:

«Simpsons»-Fans wissen genau, was das ist.

Und für alle, die es nicht wissen:

Ein Blick ins Weltall oder doch nur Dosenpfirsiche?

Was sehen wir hier? Tipp: Du hast es vermutlich schon mal gegessen.

Hier die Auflösung:

Ah jööö, eine Katze in einer Pfanne. Moment ...

Bei diesem Anblick kannst du es der Marmelade nicht übel nehmen, dass sie schimmelt.

Wenn Menschen im Labor in Weihnachtsstimmung kommen.

