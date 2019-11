Spass

Katze Viktor war zu fett für die Passagier-Kabine im Flugzeug



Katze war zu fett für die Passagier-Kabine im Flugzeug – Besitzer trickste Airline aus

Es ist die Geschichte von Viktor dem Kater. Viktor ist jetzt berühmt – wegen seines Besitzers, dem russen Mikhail Galin. Die beiden waren nämlich auf einer Reise und wollten von Moskau mit der russischen Airline Aeroflot wegfliegen. Es gab jedoch ein klitzekleines Problem: Viktor war mit seinen 22 Pfund (knapp 10 Kg) fast zwei Kilogramm schwerer als die für die Reise in der Passagier-Kabine erlaubten 17.6 Pfund (knapp 8 Kg).

Der Kater hätte folglich im Cargo-Raum des Flugzeuges mitreisen müssen. Das war Mikhail Galin jedoch gar nicht recht. Er fürchtete sich um die Gesundheit seines Tieres, wie er der «Washington Post» mitteilte:

«Ich war sehr besorgt, dass ihm während der Dauer des achtstündigen Fluges etwas in im Cargo-Raum passieren könnte und er die Reise nicht überleben würde.»

Aus diesem Grund entschied sich Viktors Besitzer gegen den Flug. Kurze Zeit später kam ihm jedoch eine in seinen Augen brillante Idee: Es musste ein Viktor-Double her. Gesagt getan – mit Hilfe der Sozialen Medien konnte Galin tatsächlich eine Katze auftreiben, die seinem Viktor zum verwechseln ähnlich sah, nur eben weniger Gewicht auf die Waage brachte.

Er buchte also erneut einen Flug und konnte dank seinem Meilen-Programm sogar ein Business-Class upgrade buchen. Am nächsten Tag ging das Abenteuer also erneut los und Galin machte sich mit Viktor und dessen Double namens Phoebe auf den Weg zum Flughafen. Dort angekommen präsentierte er bei der Inspektion Phoebe und wurde durchgewunken. Das Flugzeug betrat er jedoch mit seinem Viktor. Der Plan schien aufzugehen.

Voller Freude über seinen Triumph, schoss Galin einige Fotos mit dem Kater und stellte diese auf Facebook. Die Geschichte von Viktor verbreitete sich ziemlich schnell im Internet und Aeroflot bekam Wind davon – und zog Konsequenzen. Galin wurde aus dem Treue-Programm der Airline verbannt und alle seiner gesammelten Meilen (370'000 in der Zahl) wurden gestrichen.

Der Grund: Der Russe hatte laut Aussagen der Airline «eine Reihe von Tiertransportvorschriften ernsthaft verletzt.» Galin zeigte sich jedoch einsichtig:

«Ich habe ihre Regeln gebrochen. Aus diesem Grund hat ihr internes Programm beschlossen, eine Strafe zu verhängen, und ich kann ihr nur zustimmen.»

In einem weiteren Facebook-Post schrieb Galin, dass er hoffe, dass die Airline in Zukunft übergewichtige Katzen an Board nimmt – gegen Aufpreis versteht sich.

Doch die Geschichte hatte für Viktor und seinen Besitzer auch eine gute Seite: «Einige Unternehmen boten mir Katzenfutter für ein ganzes Jahr an, ein anderes bot ein Taxi für praktisch unbegrenzte Nutzung an.» Und mit dem Bild, das Viktor als Baby zeigt, liess Galin noch einige Herzen schmelzen.

