Wie dieser Junge im Hot-Dog-Kostüm zum besten Schulfoto ever kam



Junge braucht Outfit für Schulfoto-Termin – sein Vater schlägt ihm dieses 🌭-Kostüm vor 😜

Jeder kennt es aus der eigenen Kindheit: Der Schulfoto-Termin steht an. Das Motto ist stets «zeige dich von deiner besten Seite». Was soll man anziehen, um auf dem Foto also eine möglichst gute Falle zu machen? Diese Frage stellte sich auch der 9-jährige Jake aus Biddeford im US-Bundesstaat Maine, da ein Fototermin für den neuen Schulausweis anstand. Gegenüber «ABC News» sagte sein Vater: «Er fragte sich, was er an dem Tag anziehen sollte, an dem das Schulfoto gemacht wird. Zum Spass schlug meine Frau das Hot-Dog-Kostüm vor.»

Nun, gesagt getan. Jake erschien am nächsten Tag im Hot-Dog-Kostüm an der Schule. Seine Eltern gaben ihm eine schriftliche Erlaubnis mit, worin sie sich mit dem Outfit für das Foto einverstanden erklärten. Ob es klappen würde, stand jedoch in den Sternen.

Seine Mitschüler waren vermutlich eifersüchtig, doch wie reagierte die Schulleitung? «Die Schule hat es zugelassen und ich könnte nicht glücklicher sein», schrieb sein Vater unter ein Foto, das er auf Facebook gepostet hatte. Es zeigt den neuen Schulausweis seines Sohnes, verkleidet als Hot-Dog – nicht mal der Senf fehlt.

Das Foto ging durch die Decke – mittlerweile wurde es über 32'000 Mal geteilt und zählt knapp 6000 Kommentare. Der Vater erzählte übrigens gegenüber «ABC News» auch, wie der Fotograf reagierte: Er fragte den kleinen Jake, ob er sich nicht doch lieber «normal» kleiden wolle für das Foto. Es kam zu einem Kompromiss: «Es lief darauf hinaus, dass sie auch ein Bild ohne Kostüm für einen weiteren Schülerausweis machten, den wir einen Tag später erhielten.»

Die Schulleitung versicherte dem Vater jedoch, dass das Kostüm-Foto im Jahrbuch abgedruckt werde. (mim)

