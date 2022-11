Fail-Dienstag

Mach was aus deinem Dienstag! Schau dir lustige Fails an!

Du könntest theoretisch auch arbeiten, dir eine (neue) Arbeit suchen oder in der Schule was lernen ... Aber zuerst schaust du dir den Faildienstag an. Deal?

Verlieren wir keine Zeit: Los geht's!

Lass dich von den Fails verwöhnen ...

😳

Machen wir weiter mit: aufräumen.

Dinge, die nur an einem Dienstag passieren.

Es geht ihr gut, es geht ihr gut, sieht man am Schluss des Videos.

Warnung: Tiktok kann abhängig machen und Ihrer Gesundheit schaden.

We love Karma <3

Es geht ihr gut, vermutlich.

Oh, er ist eine Disney-Prinzessin! (Süssester Fail der Woche.)

Was könnte passieren, wenn ...

Wer vermisst den Sommer auch schon?

Gewonnen, gewonnen, gewonnen!

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Einmal so gut photoshoppen können wie dieser Burscht.

Das mache ich mit den Faildi-Kommentaren auch so.

Eine Frau in der U-Bahn hat 15 Seiten Facebook-Posts ausgedruckt und liest gerade die Kommentare.

Keine Gesundheit für dich, sorry.

Gesundes Leben ist in deinem Land nicht verfügbar.

Bitte Tom nicht mehr namentlich erwähnen, ok?

Er möchte lieber anonym bleiben.

No Standing.

Alt, aber fair.

Andere «süsse» Kinder gibt's in der Slideshow.

Unten geht's weiter ...

1 / 20 Bilder, die beweisen, dass Kinder viele Nerven kosten 😅 quelle: reddit

Dieses Etikett macht durchaus Sinn!

Nein, nicht so wirklich.

Hab den Parkplatz ... was hab ich hier gemacht, Boss?

Neulich bei der Präsi ...

Im Windel-Gang im Supermarkt passieren offensichtlich merkwürdige Dinge.

Wäh.

Aus der beliebten Sparte «Dinge, die dich heute Nacht töten werden»: Pikachu.

Bin gespannt, wer da mitgeliefert wird.

Kleine Abkühlung gefällig?

Hü. Hü. Hühüühü.

Guten Tag, ich hätte gerne eine Torte mit einer Katze drauf.

Nicht sicher, ob Win oder Fail.

Der Fail ist ...

... das böse Herrchen. 😒

Was ist hier gerade passiert?

Wir lachen nicht über Tauben.

Alt, aber Liebling:

Und tschüss!

Bonus-Win

Huch!

Und weil wir alle nicht genug Fails und Wins kriegen können, steht dir nun die Kommentarspalte für deine Ausbeute offen.

