Telefon-Scherz: Manchester-Fan will CL-Tickets vom FCB



Das passiert, wenn Manchester-Fans beim FC Basel nach Champions-League-Tickets fragen 😂

Heute Abend ist es so weit. Die Berner Young Boys spielen zum ersten Mal in der Champions League. Und das gegen das Starensemble von Manchester United. Klar, dass dieses Spiel im Nu ausverkauft war und die Tickets im Netz zu horrenden Preisen angeboten werden.

Was aber, wenn ein Manchester-Fan trotzdem ins Stadion will? Klare Sache – er ruft beim jahrelang einzigen Champions-League-Teilnehmer aus der Schweiz an: dem FC Basel.

Scherzanruf beim FC Basel Video: video

