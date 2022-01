Der nächste Löslikäufer hängt in der Leitung. Es ist Herr Keller aus Schaffhausen. Er sitzt in einer Bar oder darüber. So genau weiss man das nicht. Herr Kellers Zunge war auch schon wendiger. Liegt vermutlich an den Bieren aus der Bar. Er wählt die Farbe Gelb, weil «so schön unsympathisch». Herr Keller gewinnt ein Auto. Das nimmt er dann auch. Zur Erleichterung von Beni, der sich mit Kellers unwendiger Zunge schwertat.