9 (nicht ganz ernst gemeinte) Tipps gegen die Kälte



9 Tipps gegen die Kälte, damit dein Zipfeli nicht abfriert

Wer mit der Kälte noch nicht so richtig warm geworden ist, braucht diese Tipps. Also eigentlich nicht. Eigentlich braucht niemand diese Tipps.

Ent-decke dich

Liegst du am Morgen auch im Bett, fragst dich, wieso du dich eigentlich in eine kalte Welt rausquälen sollst, wo doch die schützende Wärme der Decke so viel angenehmer ist?

Irgendwann musst du dich der kalten Welt stellen. Stell einen Wecker mit dem schlechtesten Song, den du dir vorstellen kannst und platziere den Wecker auf der anderen Seite des Raumes. Lege dir dabei möglichst viele Hindernisse in den Weg, dass du gar nicht anders kannst, als wachsam zu sein und nicht so einfach zurück zum Bett kommst.

Frier-ider

Das Auto ist zu kalt am Morgen, und die Auto-Heizung braucht zu lange, um aufzustarten. Geh mit dem ÖV. Die sind bereits vorgeheizt und voller eng beieinander stehender Leute, die sich wärmend an dich schmiegen.

Wärme ist für Flaschen

Bereits die Antike kannte das Problem der Kälte, deshalb haben die Römer für jeden Körperteil eine Wärmflasche aus Ton gefertigt. So überlebst auch du das Warten im Freien. Vergiss nur nicht, stets warmes Wasser aus einer Thermoskanne nachzufüllen.

Die Kalternative

Von den Leuten, die sich mit dem Hammer auf den Daumen hauen, damit der Fuss nicht mehr so weh tut, kommt jetzt: Abhärtung. Wenn du kalt duschst, kommt dir die Umwelt danach viel weniger kalt vor. Du wirst dir zwar wünschen, niemals geboren zu sein, aber es funktioniert. Zumindest kurzfristig.

Frostestieren

Geh an eine Demo und zünde ein paar Autos an. Nachdem dich die Autos aufgewärmt haben, wirst du mit etwas Glück verhaftet und in einem geheizten Gefängnis untergebracht.

Heisses Eisen

Iss nur noch extrem scharf. Du fängst an zu schwitzen und der Schmerz wird dich von der Kälte ablenken.

Der Nerd-Herd

Am besten hängst du den ganzen Tag am PC rum. Der Computer heizt die Luft im Raum auf und du verlierst jeglichen Bezug zur Zeit. Ehe du dich versiehst, ist der Winter vorbei und du gewärmt.

Wärmeexpansion

Gegenden in Küstennähe haben im Winter ein milderes Klima. Das ist natürlich ungünstig für die Schweiz. Lanciere eine Volksinitiative, die Grenzen der Schweiz nach Sizilien zu verschieben. Und wenn du Angst vor der italienischen Reaktion hast, denk daran: Die Bundesverfassung steht über internationalem Recht.

Pinguin-Taktik

Pinguine überleben in der Antarktis durch ein dichtes Federkleid und nahes Beieinanderstehen. Ruf also deine besten Freunde an, um im Federkleid mit ihnen durch die Strassen zu ziehen. Die Leute werden eure Genialität erkennen und euch vielleicht sogar als «warme Brüder» bezeichnen.

