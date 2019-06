Spass

Film

Dank dieser Webseite musst du nie wieder Filme gucken, in denen Hunde sterben



Bild: AP/Universal Studios

Du bringst es kaum übers Herz Filme zu gucken, in denen Hunde sterben? Dann könnte dir die Website «Does the Dog die» weiterhelfen.

Mithilfe von zahlreichen User-Inputs sammelt die Seite alle möglichen Filme und Serien, in denen Hunde ums Leben kommen. Doch das ist nicht der einzige Filter. Wer Filmszenen hasst, in denen man erschreckt wird, findet mit der Webseite ebenso den passenden Film, wie Personen, die keine Clown-Szenen gucken wollen.

Über 60 Kategorien spoilern sozusagen gewisse Szenen zahlreicher Filme und Serien. Doch womöglich lässt sich damit die Suche nach dem passenden Abendprogramm etwas erleichtern. Denn die Seite hilft zumindest dabei, gewisse Streifen von Anfang an ausschliessen zu können. (ohe)

